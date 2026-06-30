Holanns sagādā Norvēģijai astotdaļfinālu pret pieckārtējo čempioni Brazīliju, Kotdivuārai turnīrs beidzies
Norvēģijas vīriešu futbola izlase otrdien kļuva par Brazīlijas pretinieci Pasaules kausa astotdaļfinālā. Ērlingam Holannam gūstot uzvaras vārtus 86. minūtē, Norvēģija izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē ar 2:1 (1:0) pārspēja Kotdivuāru.
Norvēģi vadībā izvirzījās 39. minūtē, kad Antonio Nusa soda laukumā izdarīja sitienu gar diviem pretinieku futbolistiem un ar bumbu trāpīja vārtu stūrī - 1:0.
Otrā puslaika desmitajā minūtē norvēģu vārtsargs Erjans Hoskjolds Nīlands atvairīja Nikolā Pepē bīstamu sitienu, bet tā vidū pēc Turbjerna Hegema sitiena kotdivuārieši izsita bumbu no vārtu līnijas, liedzot pretiniekiem panākt 2:0.
Puslaika otrajā pusē, 74. minūtē, Amads Diallo pēc individuāli meistarīga reida sita bumbu tīklā un izlīdzināja rezultātu. Tomēr 12 minūtes vēlāk pēc Patrika Berga piespēles no labās puses Holanns no vārtu priekšas sita bumbu mērķī un atguva norvēģiem vadību.
Kompensācijas laikā Diallo bija vēl viena iespēja izraut neizšķirtu, taču pēc viņa izpildītā soda sitiena Nīlands pārvirzīja bumbu pāri pārliktnim.
Norvēģija astotdaļfinālā tiksies ar Brazīliju, kas "play off" pirmajā mačā ar 2:1 pārspēja Japānu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.