RFS uzvar "Daugavpili" un apdzen "Riga" cīņā par Latvijas virslīgas čempionu godu
RFS otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 21. kārtas mačā izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas un atgriezās turnīra tabulas pirmajā vietā. RFS mājās ar 3:1 (1:0) pārspēja "Daugavpili".
Pirmā puslaika vidū rīdziniekus vadībā izvirzīja Dmitrijs Zelenkovs, kurš 21. minūtē ierāvās pretinieku soda laukumā un nogādāja bumbu viesu vārtos.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām desmit minūtēm bumba daugavpiliešu vārtos nonāca pēc tam, kad to aizskāra viesu aizsargs Papa Gninje, bet 61. minūtē 3:0 RFS labā panāca Žiga Lipuščeks.
Pamatlaika izskaņā arī daugavpilieši tika pie vienīgā vārtu guvuma mačā, kad savos vārtos bumbai palīdzēja nonākt RFS pārstāvis Herdi Prenga.
Pirmajos divos riņķos ar 4:1 un 1:0 uzvaras savstarpējās spēlēs svinēja čempionāta līdere RFS.
Šodien vēl "Liepāja" mājās uzņem "Ogre United". Pirmdien "Riga" viesos ar 2:0 pārspēja "Auda", bet "Jelgava" savā laukumā ar tādu pašu rezultātu apspēlēja "Grobiņu". Trešdien "Tukums 2000" uzņems "Super Nova" komandu.
RFS ar 55 punktiem 21 spēlē ir pirmajā vietā, "Riga" ir 52 punkti, bet Auda" ar 39 punktiem noslēdz labāko trijnieku. "Liepājai" ir 25 punkti 20 mačos, "Jelgava" izcīnījusi tikpat 21 spēlē, "Daugavpilij" ir 24 punkti, "Super Nova" - 21 punkts, "Tukums 2000" - 17 punkti, "Grobiņai" ir 17 punkti 21 spēlē, bet "Ogre United" ir desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.