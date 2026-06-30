Apskatnieks: Lebrons Džeimss aizies no "Lakers". Iespējams, kļūs par Porziņģa komandas biedru
Lebrons Džeimss neturpinās karjeru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā Losandželosas "Lakers", ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Karanija.
The Lakers expressed to James that they wanted him back, but the NBA's all-time leading scorer decides to move on elsewhere. https://t.co/hGhK4gGd42— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026
Džeimss ir visu laiku rezultatīvākais NBA basketbolists. Viņš ir aizvadījis NBA 23 sezonas, no kurām pēdējās astoņas pārstāvēja "Lakers".
41 gadu vecais basketbolists aizvadītajā sezonā 60 pamatturnīra spēlēs vidēji izcēlās ar 20,9 punktiem, 7,2 rezultatīvām piespēlēm un 6,1 atlēkušo bumbu, bet desmit "play-off" cīņās caurmērā guva 23,2 punktus un iekrāja 6,7 bumbas zem groziem un 7,3 rezultatīvas piespēles.
Džeimss ir četrkārtējs NBA čempions, kā arī četrkārtējs sezonas vērtīgākais spēlētājs un finālsēriju vērtīgākais spēlētājs. Basketbolisti 22 reizi izvēlēts dalībai NBA Visu zvaigžņu spēlē. Viņš karjeras laikā spēlējis arī Maiami "Heat" un Klīvlendas "Cavaliers" rindās.