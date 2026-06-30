Latviešu talants Šmits par nokļūšanu Ņujorkas "Rangers": "Tas ir liels atvieglojums!"
Latvijas aizsargam Albertam Šmitam pēc nonākšanas Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Ņujorkas "Rangers" organizācijā jāturpina attīstīt gan stiprās, gan vājās puses, sarunā ar žurnālistiem atzina Šmits, paužot gandarījumu par nokļūšanu tik spēcīgā klubā.
Jau ziņots, ka šī gada NHL jauno spēlētāju draftā "Rangers" izraudzījās Šmitu ar piekto numuru.
Latvijas hokejists atklāja, ka pēc drafta ar viņu sazinājušies daži "Rangers" hokejisti un apsveikuši ar pievienošanos Ņujorkas komandai.
"Tas ir liels atvieglojums, uzzinot, ka esmu nonācis tik labā organizācijā. Man ir laiks un vieta, kur strādāt un attīstīties," teica Latvijas aizsargs.
"Man ir daudz lietu, pie kurām piestrādāt, lai sasniegtu nākamo līmeni. Man ir jāattīsta gan stiprās, gan vājās puses manā spēlē," viņš norādīja.
Šmits aizvadītajā sezonā spēlēja gan Somijas čempionātā, gan Vācijas augstākajā līgā, un hokejists atzina, ka spēlēšana kopā ar pieaugušajiem devusi papildu pieredzi.
"Ieguvu daudz pieredzes, kad stājies pretī daudz vecākiem un stiprākiem spēlētājiem. Tā var savu spēli uzlabot vairāk nekā spēlējot pret junioriem," viņš piebilda, izceļot, ka Vācijā izdevās tikt arī pie izslēgšanas spēļu pieredzes.
Tāpat Šmits kopā ar Latvijas valstsvienību sacentās Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
"Tas ir liels gods pārstāvēt savu valsti olimpiskajās spēlēs. Tur bija augsta līmeņa spēlētāji, no kuriem es varēju mācīties," stāstīja aizsargs.
Kopā ar vairākiem citiem jaunajiem spēlētājiem Šmits šobrīd piedalās "Rangers" attīstības nometnē.