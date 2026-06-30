Gutkovskis turpinās spēlēt Gdiņas "Arka"
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis vēl divas sezonas pārstāvēs Polijas vienību Gdiņas "Arka", otrdien pavēstīja Gdiņas komanda.
Gutkovskis pievienojās "Arka" pagājušā gada decembrī un aizvadīja Gdiņas vienībā 16 spēles, kuras rindās izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli.
Pirms atgriešanās Polijas ekstralīgā Gutkovskis aizvadīto sezonu sāka Dienvidkorejas komandā Tedžonas "Citizen". Viņš Tedžonas vienībai pievienojās 2023. gada vasarā un Dienvidkorejas spēcīgākajā līgā kopā aizvadīja 31 spēli, iekrājot sešus precīzus sitienus.
Pārstāvot "Citizen", Latvijas izlases futbolists atguvās no ceļgala krustenisko saišu plīsuma un potītes traumas, kas liedza ilgāku laiku doties laukumā.
Savukārt pirms pārcelšanās uz Dienvidkoreju Gutkovskis trīs sezonas pārstāvēja Polijas ekstralīgas vienību Čenstohovas "Rakow", ar kuru kopā izcīnīja Polijas čempiontitulu. Karjeras laikā viņš spēlējis arī citā Polijas klubā Ņecečas "Termalica", kā arī Latvijas komandā Rīgas "Skonto".
Aizvadītajā sezonā "Arka" ierindojās 17. pozīcijā 18 komandu konkurencē, nenosargājot vietu Polijas augstākajā līgā.