Pēc izgāšanās Pasaules kausā aizies Nīderlandes futbola izlases treneris Kūmans
Nīderlandes vīriešu futbola valstsvienības galvenais treneris Ronalds Kūmans pēc zaudējuma Marokai pēcspēles sitienu sērijā pirmdien Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas spēļu sacensību pirmajā kārtā ir nolēmis atkāpties no amata, otrdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja Lielbritānijas futbola ziņu kanāls "The Touchline".
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Ronald Koeman has decided to step down as Netherlands manager. pic.twitter.com/BZtggkSTbh— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 30, 2026
Jau ziņots, ka spēles pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 1:1 (0:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 3:2 pārāki bija marokāņi.
"Ronalds Kūmans ir nolēmis atkāpties no Nīderlandes izlases galvenā trenera amata," rakstīts paziņojumā.
Marokas izlase astotdaļfinālā tiksies ar Kanādas valstsvienību.
63 gadus vecais Kūmans amatā ir no 2023. gada.
Kūmans jau divarpus gadus bija vadījis Nīderlandes izlasi, pirms 2020. gada augustā pameta valstsvienību, lai stātos pie "Barcelona" stūres. Šajā laikā viņa vadītā Nīderlandes izlase izcīnīja otro vietu 2018./2019. gada sezonas UEFA Nāciju līgā.
Kūmans Nīderlandes izlasei palīdzēja sasniegt 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, kad "oranžie" nebija kvalificējušies iepriekšējām meistarsacīkstēm un 2018. gada Pasaules kausa finālturnīram.
Pie "Barcelona" stūres Kūmans nostrādāja nedaudz vairāk kā gadu, līdz 2021. gada oktobrī tika atlaists.
Kūmans ir trenējis arī tādus klubus kā Liverpūles "Everton", "Southampton", Amsterdamas "Ajax", Lisabonas "Benfica", "Valencia", Eindhovenas PSV, Alkmāras AZ un Roterdamas "Feyenoord". Trenera karjeras laikā Kūmans trīs reizes ir uzvarējis Nīderlandes čempionātā.
Kā futbolists aizsardzībā un vidējā līnijā spēlējušais Kūmans spēlēja "Groningen", Amsterdamas "Ajax", Eindhovenas PSV, "Barcelona" un Roterdamas "Feyenoord" klubos.
Nīderlandes valstsvienības rindās viņš aizvadīja 78 spēles, gūstot 14 vārtus un 1988. gadā kļūstot par Eiropas čempionu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.