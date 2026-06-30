Mercs reaģē uz Vācijas izlases izgāšanos, daudziem tas liek ieplest acis
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs negaidītā veidā komentējis Vācijas futbola izlases izlidošanu no Pasaules kausa, četrkārtējai čempionei jau pirmajā kārtā sensacionāli piekāpjoties Paragvajai.
Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. pic.twitter.com/TCMfDH6ROS— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 29, 2026
Kamēr milzums līdzjutēju vārījušies no dusmām vai pauduši vilšanos, kanclers paudis lepnumu par izlases sniegumu.
“Kaut gan rezultāts sāpina: kāda spēle! Pateicoties jūsu pašaizliedzībai un komandas garam šajā Pasaules kausā, jūs iepriecinājāt visu mūsu valsti. Mēs ar jums lepojamies,” mikroblogošanas vietnē “X” rakstīja kanclers, izraisot vētrainu reakciju.
Aizstāvot savu uzmundrinājumu komandai, Mercs norādīja, ka vācieši panākumus svin kopā, bet pēc zaudējuma cits citu atbalsta. “Tas mūs padara stiprākus. Ikviens, kurš uz krūtīm nēsā Vācijas ērgli, ir pelnījis mūsu atbalstu, nevis izsmieklu,” viņš paziņoja.
Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 30, 2026
Jauns.lv jau vēstīja, ka četrkārtējā pasaules čempione Vācija, kas kopš pēdējā titula izcīnīšanas 2014. gadā pirmo reizi piedalījās izslēgšanas spēlēs, zaudēja jau pirmajā kārtā Paragvajai. Pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija paragvajieši. Divreiz vāciešiem gūt vārtus liedza Orlando Hils. Paragvaja astotdaļfinālā tiksies ar Francijas vai Zviedrijas futbolistiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.