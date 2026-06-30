Pēc fiasko Pasaules kausa finālturnīrā karjeru Vācijas izlasē beidz Noiers, kuru iepriekš pierunāja atgriezties
Vārtsargs Manuels Noiers pēc zaudējuma Pasaules kausa izslēgšanas turnīrā noslēdzis karjeru Vācijas futbola valstsvienības rindās, sarunā ar žurnālistiem atklāja futbolists.
Jau ziņots, ka izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija paragvajieši. Tieši Noiers sargāja Vācijas vārtus šajā mačā.
Noiers pirmo reizi pavēstīja par karjeras noslēgšanu pēc 2024. gada Eiropas čempionāta finālturnīra, taču, tuvojoties Pasaules kausam, izlases galvenais treneris Jūlians Nāgelsmans pierunāja viņu atgriezties, izraugoties pieredzējušo futbolistu kā pamatvārtsargu.
40 gadus vecais vārtsargs aizvadīja savu piekto Pasaules kausa finālturnīru. Viņš arī bija Vācijas izlases sastāvā, kad tā 2014. gadā triumfēja Pasaules kausā. Viņš kopā Vācijas valstsvienības rindās aizvadījis 128 mačus. Noiers nākamsezon pārstāvēs Minhenes "Bayern", ar kuru viņam vēl ir līgums uz nākamo sezonu.