Latvijas rogaineriem medaļu birums Eiropas čempionātā
Dienā, kad Čehijas ziemeļos tika fiksēts nacionālais karstuma rekords, turpat gleznainajos Orlices kalnos 243 komandas no vairāk nekā 20 valstīm cīnījās par Eiropas čempionu titulu rogainingā. Latviešu kontā 14 medaļas dažādas vecuma grupās.
21.Eiropas čempionāts rogainingā no 27. līdz 28. jūnijam norisinājās Čehijas kalnu ciemata Orlické Záhoří apkārtnē. Sacensībās dalībnieki 24 stundu laikā orientējās aptuveni 350 kvadrātkilometru plašā apvidū pie Čehijas un Polijas robežas. Šīs sacensības lielā karstuma dēļ prasīju milzu izturību. Liels izaicinājums bija arī ūdens trūkums sacensību apvidū, jo organizatori nebija ierīkojuši speciālos dzirdināšanas punktus, rēķinoties, ka dalībnieki veldzēsies dzidrajos un tīrajos kalnu strautiņos.
Eiropas čempionāta sudraba medaļas absolūtajā vērtējumā izcīnīja aizvadītā gada pasaules čempionāta bronzas medaļnieki un Latvijas čempioni MO grupā Guntis Šmaukstelis un Kārlis Lauders no komanda „Šmauders”, kuri savāca 293 punktus, piekāpjoties vien mūžīgajiem konkurentiem igauņiem Timmo Tammemäe un Sander Linnus no „LA SPORTIVA” (313 punkti).
Par Eiropas čempioniem junioru grupā kļuva Krišjānis Krēmers un Jēkabs Pētersons no komandas “Kre&ab”. Junioriem cīņa bija ļoti sīva, jo latvieši ieguva 212 punktus, par diviem punktiem apsteidzot otro vietu. “Gāja labi, bet smagi. Trakais karstums spieda iepauzēt biežāk nekā gribējās, nogurumu sajutām jau pirmajās stundās. Jāatzīst, ka šoreiz mums bija lieliska stratēģija, kas lieti palīdzēja uzvarai,” pēc uzvaras atklāja Krišjānis Krēmers.
Tikmēr sieviešu superveterānu (WSV) grupā par Eiropas čempionēm kļuva aizvadītā gada pasaules čempiones „AT LAST TOGETHER” komanda ar Ilzi Lapiņu un bijušo olimpieti, Latvijas soļotāju Anitu Liepiņu sastāvā. Viņas savāca 205 punktus un tika pie otrās vietas arī sieviešu veterānu konkurencē. WSV grupā Latvijai ir arī bronza - Santai Blūmai ar Lāsmu Šlosbergu no komandas “Latvietes” (145 punkti).
Trešo vietu Eiropas čempionātā veterānu jauktajā grupā (XV) izcīnīja Ildze Straume un Gunārs Ikaunieks no komandas “100 km purvā” (212 punkti), beidzot Latvijai pjedestāls sieviešu atklātajā grupā VO, kur Aleksandra Fjodorova startēja Latvijas/Igaunijas komandā “Alma” (215 punkti) un izcīnīja bronzu, trešā vieta arī jauktajā superveterānu (XUV) grupā Valteram Kaminskim no Latvijas/Igaunijas komandas “Surprise” (179 punkti).
Ultraveterānu jauktajā grupā viss goda pjedestāls Latvijai - Eiropas čempionu tituls Silvijai un Mārim Penkuļiem no komandas “Durbe Bisons” (147 punkti), sudraba medaļas Aivaram Druveniekam un Gundegai Jurānei no komandas “Sēlijas mežs” (143 punkti), bet bronza ar 123 punktiem komandai “Olaine” (Ārija Šinke un Juris Šinke). Ultraveterānu grupā sievietēm zelts Velgai Bušai un Skaidrītei Otaņķei no komandas “Monas Taka” (141 punkts), bet vīriešiem (MUV grupa) sudraba medaļa Varim Peiseniekam un Jurim Švirkstam no komandas “Turkuciems” (168 punkti), un bronza Rolandam Laveiķim un Vairim Krauklim no “Privātbūve” (159 punkti).