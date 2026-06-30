Paragvajā pēc futbola izlases lielās uzvaras Pasaules kausā izsludina brīvdienu
Paragvajas prezidents Santjago Penja pēc valstsvienības futbolistu uzvaras Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā pār Vācijas izlasi izsludināja valsts brīvdienu.
Jau ziņots, ka pirmdienas vakarā Paragvajas vīriešu futbola izlase PK izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā uzvarēja Vāciju un iekļuva astotdaļfinālā. Pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija paragvajieši. Vēsturiski Paragvajas nozīmīgākais sasniegums Pasaules kausos ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2010. gadā.
"Šodien visa valsts svin [futbolistu uzvaru]," vietnē "X" pēc panākuma rakstīja Paragvajas prezidents. "Svinam izlases uzvaru, kas iemieso mūsu visu identitātes būtību - cīņassparu, ticību un tautas spēku, kas nekad nepadodas." Penja publicēja arī fotogrāfiju, kurā viņš, tērpies nacionālās izlases kreklā, paraksta attiecīgo dekrētu par brīvdienu otrdien.
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
Paragvajas izlase PK finālturnīrā piedalās pirmo reizi kopš 2010. gada. Astotdaļfinālā paragvajieši tiksies ar Francijas vai Zviedrijas futbolistiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju