Pastāv iespēja, ka Lebrons Džeimss var kļūt par Kristapa Porziņģa komandas biedru Goldensteitā
Naktī uz 30. jūniju pēc Latvijas laika tika vēstīts par Kristapa Porziņģa pagarināto līgumu ar Goldensteitas "Warriors", kas šajā starpsezonā mērķē piesaistīt kādu no līgas superzvaigznēm.
Kristaps Porziņģis samazinājis savu algu par desmit miljoniem dolāru gadā, taču tāpat ik sezonu pelnīs 20 miljonus. Ar "Warriors" viņš pagarinās līdzšinējo līgumu, kura ietvarā viņš sezonā pelnīja nedaudz virs 30 miljoniem dolāru. Otrā sezona gan būs spēlētāju opcija.
Porziņģis Goldensteitā nonāca maiņas darījumā no Atlantas "Hawks" pagājušās sezonas vidū. Kristaps klubā tiek novērtēts ar prasmēm izplest laukumu un dot nepieciešamo augumu aizsardzībā zem groza. Īsajā laikā "Warriors", strādājot ar medicīnas personāla vadītāju Riku Selebrīni, izdevās latvietim uzlabot savu veselību un pieejamību komandai.
Goldensteitā kopumā šī varētu būt aizņemta vasara. Komandas zvaigzne Stefens Karijs uzsāks savu pēdējo līguma gadu, kura ietvarā viņš pelnīs 62 miljonus dolāru. Nākamā sezona, iespējams, var būt pēdējā, kurā Goldensteita varētu vēl Karija ērā pacīnīties par augstākajiem mērķiem.
Vēl pirms Porziņģa paziņotā līguma tika spekulēts par iespējamo Lebrona Džeimsa un Entonija Deivisa nonākšanu Sanfrancisko. Lebrons Džeimss jau 1. jūlijā var kļūt par neierobežoti brīvo aģentu un rādās, ka viņa laiks Losandželosā ir beidzies. Lai arī klubs ir vēlējies ar Džeimsu tikties, lai pārrunātu iespējamo jauno līgumu, pats 41 gadu vecais spēlētājs šiem aicinājumiem pagaidām nav atsaucies.
Cita situācija ir Deivisam, kurš ilgus gadus bija Džeimsa komandas biedrs Losandželosā un abi kļuva par NBA čempioniem 2020. gadā. Viņu pagājušajā sezonā aizmainīja uz Vašingtonas "Wizards" un spēlētājam ir spēkā esošs līgums uz diviem gadiem, no kuriem pēdējais ir spēlētāja izvēle (nākamajā sezonā pelnīs 58,4 miljonus dolāru).
Sākotnēji tika ziņots, ka Džeimsa piesaiste varētu notikt caur 15 miljonu dolāru vērtībā esošo vidējā līmeņa algas izņēmumu (angliski "midlevel exception"), taču pēc Porziņģa līguma to vairs īsti izmantot nevarēs. Tas gan nenozīmē, ka Džeimsa piesaiste Goldensteitai nav iespējama.
Reporting for @SportsCenter on the Warriors ramifications after Draymond Green's surprising opt-out: pic.twitter.com/JWBYuAqGBq— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026
Šeit talkā nācis cits kluba ilggadējais basketbolists Dreimonds Grīns, kurš pirmdien, 29. jūnijā, atteicās no līguma pēdējā gada 27,6 miljonu dolāru vērtībā, lai dotu klubam finansiālo elastību un vēlāk ar to noslēgtu jaunu vienošanos par, visticamāk, zemākiem finansiālajiem nosacījumiem. ESPN vēsta, ka "Warriors" izteiks piedāvājumu Džeimsam, kā arī citiem neierobežoti brīvajiem aģentiem.
Deivisa gadījumā gan klubam būtu jāizvērtē maiņas darījums. Kā galvenais kandidāts uz aizmainīšanu tiek minēts Ahilleja cīpslas traumu guvušais Džimijs Batlers, jo abiem ir līdzīgi gada atalgojumi. Darījuma gadījumā nav izslēgts, ka "Warriors" var nākties piedāvāt arī vismaz divas drafta pirmās kārtas izvēles.
Pastāv gan arī paralēls viedoklis. ESPN apskatnieks Braiens Vindhorsts domā, ka Lebrons un Entonijs Deiviss izmanto šo situāciju, lai iegūtu finansiāli naudīgākus līgumus pašreizējos klubos. Jāatgādina, ka Grīnam, Lebronam un Deivisam ir viens un tas pats aģents - Ričs Pols. Viņš uzskaita iepriekšējā nedēļā novēroto ar "Lakers" dāsni atalgoto Ostinu Rīvsu un "Wizards" piešķirtajiem virs 200 miljoniem dolāru Trejam Jangam.
"I'm not saying I know, but part of this could be creating leverage for AD and LeBron in both Washington and LA, and then everybody gets paid on a contract."@windhorstespn shares a potential alternative option among rumors that Golden State is trying to acquire the two stars 👀 pic.twitter.com/9nEdG5OEyL— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 29, 2026
Džeimsam ar Stefenu Kariju ciešāka draudzība izveidojās 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, kura otrā sniegums ļāva ASV izcīnīt zelta medaļas. Pēdējos gados viņam izveidojusies draudzība ar Dreimondu Grīnu, bet ar Entoniju Deivisu viņš spēlējis kopā Losandželosā līdz otro iesaistīja maiņas darījumā pret Luku Dončiču.