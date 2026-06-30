Cīņā par Pasaules kausa astotdaļfinālu iesaistīsies Francija, Norvēģija un mājiniece Meksika
Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles, par vietu astotdaļfinālā cīnoties arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlasēm.
Pirmā spēle, kurā tiksies Kotdivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies plkst. 20:00 pēc Latvijas laika Ārlingtonā, pusnaktī Īstraterfordā spēlēs Francija un Zviedrija, bet plkst. 4:00 Mehiko viena no turnīra mājiniecēm Meksika tiksies ar Ekvadoras valstsvienību. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Kotdivuāras futbolisti E apakšgrupā ar 1:0 uzvarēja Ekvadoru, ar 1:2 piekāpās Vācijai un ar 2:0 pieveica Kirasao, grupā ieņemot otro vietu. Savukārt norvēģi I apakšgrupā ar 4:1 pārspēja Irāku, ar 3:2 uzvarēja Senegālu un ar 1:4 zaudēja Francijai, grupā ierindojoties otrajā vietā. Savā starpā Kotdivuāras un Norvēģijas izlases nekad nav spēlējušas. Šī pāra uzvarētājs astotdaļfinālā tiksies ar Brazīliju, kas "play off" pirmajā mačā ar 2:1 (0:1) pārspēja Japānu.
Francijas izlase turnīru sāka ar trīs drošām uzvarām, I grupā ieņemot pirmo vietu. Ar 3:1 tika pieveikta Senegāla, ar 3:0 - Irāka un ar 4:1 - Norvēģija. Tikmēr Zviedrijas izlase F apakšgrupā ar 5:1 sagrāva Tunisiju, ar 1:5 piekāpās Nīderlandei un cīnījās neizšķirti 1:1 ar Japānu, grupā ieņemot trešo vietu.
Francijas un Zviedrijas futbolisti savā starpā spēlējuši bieži, vairāk uzvaru svinot francūžiem. No 23 spēlēm Francijas uzvarējusi 12, Zviedrija - sešās, bet vēl pieci mači noslēgušies neizšķirti. Lielajos turnīros vienības tikušās divas reizes Eiropas čempionātos 1992. un 2002. gadā, pirmajam mačam noslēdzoties neizšķirti 1:1, bet otrajā ar 2:0 uzvaru svinot francūžiem. Pēdējā abu komandu tikšanās reize bija 2020. gadā Nāciju līgā, un toreiz ar 4:2 pārāka bija Francijas valstsvienība.
Francijas un Zviedrijas mača uzvarētāja astotdaļfinālā spēlēs ar Paragvajas valstsvienību, kas izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā pārsteidzoši 11 metru sitienu sērijā ar 2:1 (1:1, 4:3) pieveica Vācijas futbolistus.
Viena no turnīra mājiniecēm Meksikas izlase A apakšgrupā ieņēma pirmo vietu ar trim "sausajām" uzvarām - ar 2:0 tika pārspēta Dienvidāfrika (DĀR), ar 1:0 - Dienvidkoreja un ar 3:0 - Čehija. Savukārt Ekvadoras valstsvienība turnīra pirmajā spēlē ar 0:1 zaudēja Kotdivuārai, tad cīnījās neizšķirti 0:0 ar Kirasao, bet trešajā mačā ar 2:1 pieveica Vāciju, E grupā ieņemot trešo vietu.
Meksikas un Ekvadoras izlases savā starpā pēdējo reizi tikās pārbaudes mačā pagājušā gada oktobrī, mačam noslēdzoties neizšķirti 1:1. Savukārt PK finālturnīros vienības spēlējušas tikai 2002. gadā, kad ar 2:1 pārāka bija Meksikas valstsvienība. Astotdaļfinālā šī mača uzvarētāja tiksies ar Angliju vai Kongo Demokrātisko Republiku.
Vēl izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies Portugāle ar Horvātiju, Spānija ar Austriju, ASV ar Bosniju un Hercegovinu, Beļģija ar Senegālu, Anglija ar Kongo DR, Argentīna ar Kaboverdi, Austrālija ar Ēģipti, Šveice ar Alžīriju, bet Kolumbija ar Ganu. Savukārt astotdaļfinālu jau sasniegušas Kanāda, Brazīlija, Paragvaja un Maroka.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.