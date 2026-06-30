Vēl viens futbola murgs. Vācijā pēc šokējošā zaudējuma Pasaules kausā sākas vainīgo meklēšana
Jau pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā no 2026. gada Pasaules kausa futbolā izstājusies Vācija. Tā dzimtenē kritizēta par spēlēto stilu, un par grēkāzi padarīts treneris, taču kritiku saņēmuši arī tiesneši.
Vācijas futbola izlase jau trešo Pasaules kausa finālturnīru pēc kārtas neiesaistās cīņā par trofeju. 2018. un 2022. gadā vācieši izstājās pēc grupu turnīra, bet šogad, kad komandu skaits bija palielināts līdz 48, tie turnīru pabeidza pēc pirmās izslēgšanas spēļu kārtas, pēcspēles sitienu sērijā zaudējot Paragvajai.
Dzimtenē Vācijas izlases sniegums plaši kritizēts. Medijs "Bild" izstāšanos no Pasaules kausa nodēvējs par nākamo Vācijas futbola murgu. "Kad izstājies no Pasaules kausa pēc spēles pret Paragvaju, sajūtas nav labākās. Šī jau ir trešā agrā izstāšanās pēc kārtas, tā kā vairs neesam daļa no pasaules spēcīgākajām izlasēm," kritisks vērtējums bija Vācijas galvenajam trenerim Jūlianam Nāgelsmanam. Viņš Vācijas vadībā atrodas kopš 2023. gada, pirms tam strādājot ar Bundeslīgas komandām "Hoffenheim", "Leipzig" un Minhenes "Bayern".
Par pašu spēli kritizēts tiesnešu verdikts, papildlaikā neieskaitot Džonatana Tā gūtos vārtus, jo viens no viņa komandas biedriem pēc stūras sitiena izpildes nedaudz patraucēja Paragvajas vārtsargam. Vārtus atcēla VAR atkārtojuma sistēma. "Es šim lēmumam nepiekrītu. Vārtsargs nokrita pēc ļoti minimālas saskarsmes. Man šķita, ka tas bija briesmīgs lēmums. Šis ir kontakta sporta veids. Paragvajas vārtsargs apkrāpa tiesnesi un VAR sistēmu, jo veids, kā viņš nokrita, bija nožēlojams," teica bijušais futbolists un tagad futbola apskatnieks Alans Šīrers.
jonathan tah disallowed goal for a foul https://t.co/WkMkJWMRSu pic.twitter.com/RqRFUeZ7qI— wavy-utd (@wavycreator_) June 29, 2026
"Ja šie vārti nebija pareizi, tad "Arsenal" nebūtu Premjerlīgas čempioni. Viņi šādā veidā guva 60% no saviem vārtiem," vēl tiešāks par šo epizodi bija Jirgens Klops. Bijušais Liverpūles treneris gan arī kritizēja Vācijas sniegumu turnīra gaitā. Pēc divām uzvarām pirmajās spēlēs pār Kirasao un Kotdivuāru tā piekāpās Ekvadorai. "Mēs izvēlējāmies nepareizu metodi un spēlējam nepareizu futbolu pret agresīvu pretinieku," Klops kritizēja vācu sniegumu mačā pret Ekvadoru.
"Ja skatās uz visu turnīru kopumā un kā viņi spēlēja, tad šis ir pelnīts zaudējums," BBC atklāja bijušais Vācijas aizsargs Arne Frīdrihs. "Nāgelsmanam ir jāuzņemas atbildība. Šis zaudējums ir ļoti rūgts, bet tāds ir sports. Saredzu, ka Vācijas izlase turpinātu uz priekšu iet bez Nāgelsmana." Kritisks skats par Vācijas futbolu bija arī citam bijušajam aizsargam, Tomasam Hiclspergeram.
"Visa šī situācija neizskatās labi Nāgelsmanam. Pēdējos mēnešos viņš nav labi ticis galā ar esošo situāciju. Paplašinātajā Pasaules kausa formātā tik ātri izstāties nav labākais rezultāts tik lielai futbola nācijai." Tikpat kritisks par Vācijas izlases spēli bija futbola žurnālists Rafaels Honigšteins.
"Tu vari izstāties, taču ne spēlē pret Paragvaju, ne tik ātrā turnīra fāzē un ne tādā manierē. Tieši tamdēļ šis zaudējums neiztiks bez sekām. Ja vērtē turnīru kopumā, Vācija spēlēja slikti. Bija pārāk daudz nepieņemtu nozīmīgu lēmumu no Nāgelsmana puses. Viņam būs ļoti grūti izdzīvot šo zaudējumu. Baidos, ka viņa laiks Vācijas izlasē ir beidzies."
Pats Nāgelsmans, kurš piekrīt citiem par kļūdaino tiesnešu lēmumu atceltajos vārtos, negrasās tik viegli padoties. "Ja šodien par mani tiktu veikta aptauja Vācijā, cilvēki neko pozitīvu neteiktu. Es jutu atbalstu stadionā. Nez vai visi Vācijā būs vienisprātis par manu palikšanu izlases trenera amatā. Es neatkāpšos tikai tāpēc, ka mēs izstājāmies tik agri no turnīra. Ja Vācijas Futbola asociācija vēlēsies, lai turpinu darbu, to arī darīšu. Zinu, kā šī industrija strādā, un to, ka daudzi cilvēki vēlas, lai aizeju. Es labprāt turpinātu strādāt, ja asociācija to vēlēsies."
Bez trenera maiņas futbola apskatnieki lēš, ka jāmainās arī veidam, kā futbols tiek spēlēts. Vācija ar labu tehniku vēlas uzvarēt skaisti, taču nepieciešams arī to paveikt ar raksturu. "Esam zaudējuši to auru, no kuras citas komandas no mums baidījās. Citi mūs respektē, bet vairs nebaidās. Mūs vairs nav tik grūti uzvarēt un mums trūkst fiziskais pārspēks, kas bija agrāk," secina Vācijas futbola apskatnieki.
Līdz šim Pasaules kausā atlaisti divi treneri - jau pēc pirmās spēles turnīrā to izdarīja Tunisija, bet pēc izstāšanās grupā arī Dienvidkoreja, kas turklāt veiks izmeklēšanu par blāvo rezultātu.