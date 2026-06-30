Prestižajā "Tour de France" piedalīsies divi Latvijas vadošie riteņbraucēji
Šogad prestižajā daudzdienu velobraucienā "Tour de France" no latviešiem startēs Toms Skujiņš un Krists Neilands, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Skujiņš "Lidl-Trek" rindās "Tour de France", kas sestdien sāksies Barselonā, sacentīsies astoto reizi, bet NSN vienības braucējs Neilands prestižajās sacensībās startēs sesto reizi karjerā. Neilanda labākais rezultāts "Tour de France" ir vienā no 2023. gada tūres posmiem izcīnītā ceturtā vieta. Tikmēr Skujiņš 2020. gadā vienā no posmiem finišēja otrais.
Spānijā norisināsies tūres pirmie trīs posmi, un pirmajā posmā paredzēts komandu brauciens, kas "Tour de France" atgriežas pēc vairākumu gadu pārtraukuma. Pēc trešajā posmā šķērsotiem Pireneju kalniem riteņbraucējus sagaida mierīgāki posmi, un vienīgais individuālais brauciens paredzēts 16. posmā. Noslēdzošie trīs posmi paredzēti Alpos, 20. posmā riteņbraucējiem veicot vairāk nekā 5600 augstuma metriem.
"Tour de France" 113. reizi norisināsies no 4. līdz 26. jūlijam. Pērn "Tour de France" uzvarēja slovēnis Tadejs Pogačars, bet Neilands un Skujiņš ieņēma attiecīgi 88. un 95. vietu.