Mārcis Šteinbergs turpmāk spēlēs īsu laiku Latvijas izlasi trenējošā Sito Alonso vadībā
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs nākamsezon pārstāvēs citu Spānijas augstākās līgas (ACB) vienību, pārceļoties uz Mursijas UCAM, pirmdien paziņoja Mursijas komanda.
Šteinbergs noslēdza vienošanos ar UCAM vienību uz divām sezonām. Jāmin, ka Mursijas komandu jau ilgus gadus trenē spāņu speciālists Sito Alonso, kurš kļuva par Lukas Banki pēcteci Latvijas vīriešu basketbola izlasē, taču jau pēc četrām spēlēm amatā tika nomainīts.
24 gadus vecais basketbolists kopš 2021. gada vasaras pārstāvēja citu Spānijas klubu Manrezas "Baxi". Viņš aizvadītajā sezonā Spānijas čempionātā 34 spēlēs vidēji izcēlās ar 6,4 punktiem un 2,4 atlēkušajām bumbām, bet ULEB Eirokausā 19 cīņās caurmērā iekrāja 6,5 punktus un 3,2 bumbas zem groziem.
2019. gada februārī Šteinbergs ar citu ACB vienību "Gran Canaria" parakstīja ilgtermiņa līgumu, bet Spānijas spēcīgākajā čempionātā viņš debitēja vien 2020./2021. gada sezonā, aizvadot divus mačus. Pārsvarā latvietis spēlēja Spānijas pēc spēka trešajā līgā. Šteinbergs pirms došanās uz Spāniju pārstāvēja Latvijas komandu "Ogre".
Mursijas UCAM aizvadītajā sezonā pamatturnīru noslēdza ceturtajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja pirmo kārtu, atzīstot nākamās vicečempiones "Barcelona" pārākumu.
🛬 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗶𝘀 𝗦𝘁𝗲𝗶𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴𝘀 𝗮𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘇𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗨𝗖𝗔𝗠 𝗠𝘂𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗕— UCAM Murcia (@UCAMMurcia) June 29, 2026
🏀 El internacional letón llega procedente del Kids&Us Manresa
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