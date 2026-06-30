"Grizzlies" aizmaina Morantu uz "Trail Blazers".
Basketbols
Šodien 07:39
Dža Morants pamet Memfisu: “Grizzlies” zvaigzni aizmaina uz “Trail Blazers”
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Memfisas "Grizzlies" uz Portendas "Trail Blazers" pirmdien aizmainīja aizsargu Dža Morantu, vēsta līga.
Par divkārtējo "All Star" spēļu dalībnieku Memfisas vienība pretī saņēma uzbrucējus Džerami Grantu un Krisu Mareju.
26 gadus vecais Morants savā NBA karjerā vidēji spēlē ir guvis 22,4 punktus, taču pēdējo trīs sezonu laikā traumu un diskvalifikāciju dēļ ir aizvadījis tikai 79 spēles. Iepriekšējā sezonā viņa kontā 20 mači, caurmērā 19,5 punkti un 8,1 rezultatīva piespēle.
32 gadus vecais Grants pagājušajā sezonā Portlendas komandā vidēji guva 18,6 punktus, aizvadot vienu no savām rezultatīvākajām sezonām 12 gadu ilgajā NBA karjerā. Savukārt 25 gadus vecais Marejs aizvadītajā sezonā laukumā devās 57 spēlēs un vidēji guva 5,8 punktus.