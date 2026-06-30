Nīderlande salūst 11 metru sitienos: Maroka izrauj dramatisku uzvaru
Marokas vīriešu futbola izlase pirmdien Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pēcspēles 11 metru soda sitienu sērijā pārspēja Nīderlandes valstsvienību.
Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 1:1 (0:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 3:2 pārāki bija marokāņi.
Spēles 72. minūtē Kodijs Gakpo vadībā izvirzīja Nīderlandi, bet izlīdzinājumu Marokas izlase panāca kompensācijas laikā pēc Issas Diopa precīzā sitiena.
Papildlaika septītajā minūtē izcila izdevība gūt vārtus bija Sufianam Rahimi, tomēr viņa sitienu no tuvas distances atvairīja nīderlandiešu vārtsargs Bārts Verbrugens.
11 metru sitienu sēriju ar precīzu raidījumu uzsāka nīderlandieši, bet Marokas pirmais sitiens Neila el Anuī izpildījumā nebija sekmīgs, bumbai trāpot pa vārtu pārliktni. Nīderlandieši otrajā sērijā pārsvaru nepalielināja, pa vārtu stabu bumbu raidot Džastinam Kluivertam, bet marokāņiem nepārliecinošu sitienu izpildīja Rahimi, tomēr Verbrugens pēc bumbas atvairīšanas to pats ar kājām netīši iesita savos vārtos. Trešajā sērijā spēlētāji bija precīzi, bet ceturtajā sērijā Kvintens Timbers no Nīderlandes izlases bumbu raidīja pāris metrus garām kreisajam vārtu stabam. Marokas izlase situāciju neizmantoja, jo komandas kapteinis Ašrafs Hakimi trāpīja pa vārtu stabu.
Noslēdzošajā sitienu sērijā uzvaru tomēr izcīnīja Marokas valstsvienība - ar Krisensio Samervila nepārliecinošo sitienu viegli tika galā marokāņu vārtsargs Jasins Bonu, bet Verbrugenu pārspēja Ismaels Saibari.
Marokas izlase astotdaļfinālā tiksies ar Kanādas valstsvienību, kas "play off" pirmajā kārtā ar 1:0 (0:0) pārspēja DĀR.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.