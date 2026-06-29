Pirmais šoks: Paragvaja aizsūta mājās četrkārtējo pasaules čempioni Vāciju
Četrkārtējā pasaules čempione Vācija, kas kopš pēdējā titula izcīnīšanas 2014. gadā pirmo reizi piedalījās izslēgšanas spēlēs, zaudēja jau pirmajā kārtā Paragvajai.
Pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija paragvajieši. Divreiz vāciešiem gūt vārtus liedza Orlando Hils.
Pamatlaikā Paragvajas izlasē vārtus guva Hulio Ensiso, bet vāciešiem vārtus guva Kajs Hāvercs.
Pirmajā puslaikā Vācijas izlasei bija izteikts pārsvars bumbas kontrolē, taču Paragvajas futbolisti cieši spēlēja aizsardzībā. Turpretī Vācijas kļūda aizsardzībā ļāva paragvajiešiem gūt spēles pirmos vārtus 42. minūtē. Pēc stūra sitiena vācieši centās aizskriet pretuzbrukumā, taču bumba nonāca pretiniekiem, un pēc Matiasa Halarsa piespēles no labās puses Ensiso netraucēts pretī vārtiem izdarīja sitienu ar galvu un panāca 1:0.
Otrajā puslaikā spēle atraisījās un 51. minūtē Ensiso bija iespēja izdarīt sitienu no tuvas distances, taču Manuels Neiers bumbu atvairīja. Trīs minūtes vēlāk pēc Floriāna Virca centrējuma Hāvercs ar galvu pagarināja bumbas lidojuma virzienu un raidīja to vārtos - 1:1.
Pamatlaika turpinājumā komandām neizdevās izmainīt rezultātu, un spēle turpinājās ar 30 minūšu papildlaiku. Pagarinājuma pirmajā pusē vācieši pēc stūra sitiena ieraidīja bumbu vārtos, taču VAR konstatēja, ka šajā epizodē tika pārkāpti noteikumi pret Hilu, un vārtu guvums netika ieskaitīts.
Pēc papildlaika tika aizvadīta pēcspēles 11 metru sitienu sērija, kurā tika noskaidrota astotdaļfināliste.
Tā sākās ar Hila atvairītu Hāverca sitienu, turpretī Maurisio Magaljains pārspēja Neieru. Turpinājumā precīziem sitieniem apmainījās Jozua Kimmihs un Gustavo Gomess, kā arī Džamals Musiala un Halarsa. Hilam atvairot Nika Voltemādes sitienu, Antonio Sanbrijam bija pirmā iespēja nodrošināt Paragvajai uzvaru, taču viņš trāpīja pa vārtu stabu.
Uz 11 metru soda sitiena atzīmi devās Nadiems Amiri, kura sistā bumba lidoja vārtos. Arī Fabians Balbuena nenoslēdza sēriju, jo viņa raidīto bumbu atvairīja Neiers. Turpinājumā Džonatans Tā sita bumbu pāri vārtiem, bet Hosē Kanale nodrošināja Paragvajai uzvaru - 4:3.
Paragvaja astotdaļfinālā tiksies ar Francijas vai Zviedrijas futbolistiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.