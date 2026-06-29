Porziņģis paliek Kalifornijā, vienojas ar "Warriors" par līguma pagarināšanu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Goldensteitas "Warriors" vienojušies par līguma pagarināšanu, vēsta ESPN.
Porziņģis ar "Warriors" vienojušies par divu gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru. Otrajā no līguma gadiem Porziņģim būs iespēja izmantot spēlētāja opciju.
Aizvadīto sezonu, kas 30 gadus vecajam Porziņģim bija desmitā viņa karjerā, latvietis sāka Atlantas "Hawks" komandā, bet maiņas darījumā nonāca "Warriors" rindās. Kopumā 32 spēlēs, 17 no tām aizvadot "Hawks" un 15 "Warriors" rindās, Porziņģis vidēji 24 minūtēs guva 16,7 punktus, izcīnīja 5,2 atlēkušās bumbas, atdeva 2,5 rezultatīvas piespēles un bloķēja 1,2 metienus.
"Play-in" fāzē Porziņģis divos mačos guva 20 un 11 punktus, "Warriors" komandai pēc zaudējuma otrajā spēlē neturpinot sezonu izslēgšanas turnīrā.
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" ir sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un "Hawks". 2024. gadā ar "Celtics" viņš kļuva par vēsturē pirmo Latvijas basketbolistu - NBA čempionu.