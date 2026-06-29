Poļu leģenda Levandovskis uguņos MLS, parakstot līgumu ar Čikāgas "Fire"
Poļu uzbrucējs Roberts Levandovskis ir noslēdzis līgumu ar ASV futbola līgas (MLS) vienību Čikāgas "Fire", pirmdien oficiāli paziņoja klubs. Levandovskis ar "Fire" vienojušies par divu gadu līgumu.
2022. gadā uzbrucējs uz četriem gadiem noslēdza līgumu ar Spānijas vienību "Barcelona", kuras sastāvā viņš trīsreiz uzvarēja Spānijas čempionātā, tai skaitā aizvadītajā sezonā, trīsreiz cēla virs galvas Spānijas Superkausu un vienreiz - Spānijas kausu.
37 gadus vecais futbolists profesionāļa karjeru sāka 2005. gadā Varšavā, vēlāk spēlējot arī citos Polijas klubos Pruškovas "Znicz" un Poznaņas "Lech", kuras rindās pa reizei uzvarēja Polijas meistarsacīkstēs, Polijas kausā un Polijas Superkausā.
No 2010. līdz 2014. gadam viņš spēlēja Vācijas vienībā Dortmundes "Borussia", divreiz uzvarot bundeslīgā, pa reizei - Vācijas kausā un Superkausā, kā arī 2012./2013. gada sezonā tiekot līdz UEFA Čempionu līgas finālam.
2014. gadā futbolists pārgāja uz Minhenes "Bayern", astoņu sezonu laikā Minhenes kluba rindās gūstot 344 vārtus. Levandovskis ir desmitkārtējs Vācijas čempions, astoņus čempiona titulus izcīnot ar "Bayern". Tāpat viņš minheniešu sastāvā ir uzvarējis UEFA Čempionu līgā, trīsreiz ieguvis Vācijas kausu un piecreiz - Vācijas Superkausu. 2020. gadā "Bayern" uzvarēja gan UEFA Superkausa, gan FIFA Klubu pasaules kausa turnīrā.
2020. un 2021. gada FIFA pasaules labākais futbolists ir Polijas izlases visu laiku labākais vārtu guvējs, 167 mačos izceļoties ar 89 rezultatīviem sitieniem.