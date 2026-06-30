Daugavpils aicina uz košo Krāsu braucienu Stropu trasē
3. jūlijā plkst. 19.00 Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī notiks Krāsu brauciens. Pasākums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un Holi krāsu aktivitātes, piedāvājot iedzīvotājiem kopīgi pavadīt vasaras vakaru brīvā gaisotnē.
Krāsu brauciens nav sacensības. Tas ir kopīgs brauciens, kurā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts ir piemērots dažāda vecuma dalībniekiem, tāpēc braucienam var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši un visi aktīvās atpūtas cienītāji.
Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, skeitbordiem vai citiem braucamajiem. Svarīgi izvēlēties sev ērtu un drošu pārvietošanās veidu, lai varētu piedalīties braucienā un pilnvērtīgi izbaudīt pasākuma norisi.
Pirms starta Fiesta studija vadīs enerģisku zumbas iesildīšanās nodarbību. Mūzika un kustība palīdzēs dalībniekiem iesildīties pirms brauciena un noskaņoties kopīgajam startam.
Pie starta katrs dalībnieks saņems Holi krāsu paciņu un saulesbrilles. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē, kas Stropu trasē radīs košu un vizuāli iespaidīgu noskaņu.
Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. Lai piedalītos, pietiek ierasties norādītajā vietā ar savu braucamo un labu noskaņojumu. Dalība pasākumā ir bez maksas.
Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde aicina iedzīvotājus pievienoties Krāsu braucienam kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem un aktīvi pavadīt vasaras vakaru Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē.