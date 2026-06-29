Vairāki Latvijas pārstāvji piedalīsies NHL komandu vasaras attīstības nometnēs
Vismaz astoņi Latvijas hokejisti šovasar piedalīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu attīstības nometnēs, liecina klubu publicētie sastāvi gaidāmajām attīstības nometnēm.
Ņujorkas "Rangers" savā attīstības nometnes sastāvā iekļāva aizsargu Albertu Šmitu, kuru šī gada draftā izraudzījās ar piekto numuru, Šmitam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti.
Vēl Anaheimas "Ducks" attīstības nometnē piedalīsies aizsargs Darels Uļjanskis, Tampabejas "Lightning" attīstības nometnes sastāvā iekļauts uzbrucējs Klāvs Veinbergs, bet Edmontonas "Oilers" attīstības nometnē piedalīsies Rūdolfs Bērzkalns, kuru "Oilers" draftēja otrajā kārtā ar 58. numuru.
Tāpat Bufalo "Sabres" attīstības nometnē būs uzbrucējs Olivers Mūrnieks, kuru Bufalo vienība izraudzījās ceturtajā kārtā ar 124. numuru. Savukārt nedraftētais vārtsargs Nils Roberts Mauriņš piedalīsies Vankūveras "Canucks" nometnē.
Tikmēr Toronto "Maple Leafs" uz savu nometni uzaicinājusi pat divus latviešu vārtsargus - šogad ar 114. numuru draftētu Patriku Plūmiņu un Patriku Bērziņu, kurš ir nedraftēts.
Visas NHL komandas vēl nav publicējušas attīstības nometņu spēlētāju sarakstus.