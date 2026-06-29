Ilze Jumiķe sasniedz Latvijas visu laiku labāko rezultātu pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā
Līdz šim visu laiku labāko Latvijas sportistu sniegumu individuālajā sprinta distancē Pasaules junioru čempionātu vēsturē uzrādījusi Jelgavas novada Sporta centra audzēkne Ilze Jumiķe, vēsta Latvijas Orientēšanās federācija.
Zviedrijas pilsētā Karlskrūnā sācies Pasaules junioru čempionāts orientēšanās, kurā pieteikušies 340 dalībnieki no 40 valstīm, un Latvija pārstāvēta ar deviņiem sportistiem. Sacensības tika atklātas 29. jūnijā ar sprintu.
Juniores devās 3430 metru distancē un 150 dalībnieču konkurencē triumfēja Freja Hjerne no Zviedrijas, kura finišēja pēc 14 minūtēm un 27 sekundēm. Latvijas orientieriste Ilze Jumiķe, kura pērn Eiropas Jauniešu čempionātā sprinta distancē izcīnīja sudraba medaļu, šoreiz uzlaboja savu pagājušā gada Pasaules junioru čempionāta rezultātu sprintā par vienu vietu. Viņa finišēja astotā, uzvarētājai zaudējot 39 sekundes, savukārt pārējie Latvijas juniori ārpus labāko piecdesmitnieka.
Ilzes Jumiķes astotā vieta sprintā ir visu laiku labākais Latvijas orientieristu rezultāts pasaules junioru čempionātā kopš 2006. gada, kad sacensībās iekļauta arī sprinta disciplīna. Un viņa ir vienīgā no Latvijas juniorēm, kas sprinta distancē iekļuvusi TOP 10, jo pērn Ilze bija devītajā vietā, savukārt 2015. gadā pasaules junioru čempionātā Sandra Grosberga bija tuvu labāko desmitniekam – viņai 12. vieta.
Jau rīt, 30.jūnijā tiks izcīnītas pasaules čempionāta medaļas sprinta stafetēs, bet pēc tam sāksies sacensības meža distancēs - 1. jūlijā starts garajā distancē, 3. jūlijā vidējā distancē, bet 4. jūlijā Pasaules junioru čempionāts orientēšanās noslēgsies ar stafetēm.