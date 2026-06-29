Kompensācijas laikā Martinelli liek raudāt visai Japānai un ieved Brazīliju Pasaules kausa astotdaļfinālā
Gabrielam Martinelli gūstot uzvaras vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, Brazīlijas vīriešu futbola izlase pirmdien nodrošināja vietu Pasaules kausa astotdaļfinālā. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē Brazīlija Hjūstonā ar 2:1 (0:1) uzvarēja Japānu.
Pamatlaikā Brazīlijas izlasē izcēlās Karluss Enrīki Kazimīriu jeb Kazemīru, bet japāņiem vārtus guva Kaišu Sano.
Brazīlijas futbolisti vairāk kontrolēja bumbu, taču japāņi prasmīgi aizsargājās un neļāva pretiniekiem izdarīt bīstamus sitienus. Mača 30. minūtē japāņi laukuma vidū pārtvēra bumbu, un Sano pēc gara reida izdarīja precīzu sitienu pirms soda laukuma robežas, panākot 1:0.
Otro puslaiku brazīlieši sāka ar lielu spiedienu uz Japānas izlases vārtiem. Vispirms Kazemīru sitienu uz vārtu līnijas bloķēja Takehiro Tomijasu, bet 56. minūtē pēc Gabriela Gamaļaisa piespēles uz tālo vārtu stabu Kazemīru panāca 1:1. Vēl nedaudz vēlāk pēc Vinisiusa Žuniora sitiena Zions Sudzuki atvairīja bumbu, kas vēl atsitās pret vārtu stabu.
Kompensācijas laika piektajā minūtē pēc japāņu kļūdas pie soda laukuma Brunu Gimaraišs piespēlēja bumbu Martinelli, kurš ar sitienu no dažiem metriem panāca 2:1 brazīliešu labā.
Brazīlija astotdaļfinālā tiksies ar Kotdivuāru vai Norvēģiju.
Savā starpā Brazīlijas un Japānas izlases tikušās 14 reizes, bet PK finālturnīros vienu reizi - 2006. gadā ar 4:1 pārāki bija brazīlieši. Kopumā Brazīlijas izlase svinējusi 11 uzvaras, divas spēles noslēgušās neizšķirti, bet abu komandu pēdējā tikšanās reizē pārbaudes mačā pagājušā gada oktobrī ar 3:2 uzvarēja Japāna.
Plkst. 23.30 Foksboro spēlēs Vācija un Paragvaja, bet plkst. 4 Gvadalupē laukumā dosies Nīderlandes un Marokas izlases.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.