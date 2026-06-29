"Riga" pieveic "Audu" un atgūst vadību Latvijas virslīgā, "Jelgava" sarūgtina "Grobiņu"
"Riga" pirmdien Rīgā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 21. kārtas mačā izcīnīja uzvaru, abus vārtus gūstot pirmajā puslaikā un turnīra tabulā pakāpās uz pirmo vietu, kamēr citā spēlē pie panākuma tika "Jelgava".
"Riga" izbraukumā ar 2:0 (2:0) apspēlēja "Auda" komandu. Viesi izvirzījās vadībā jau pēc spēlētām nepilnām 11 minūtēm, kad soda laukumā pretinieku aizsargus veiksmīgi apspēlēja Muhameds Badamosi. Pirmo vārtu autors arī dubultoja "Riga" pārsvaru pirmā puslaika kompensācijas laikā, precīzi izpildot 11 metru soda sitienu.
Šosezon abu komandu cīņā februārī Latvijas Superkausa izcīņā ar 4:1 uzvarēja "Riga", kas bija pārāka arī abās iepriekšējās šīs sezonas virslīgas spēlēs (2:1 un 4:1).
Citā mačā "Jelgava" mājās ar 2:0 (1:0) apspēlēja "Grobiņu". Laukuma saimnieki guva pirmos vārtus pirmā puslaika izskaņā, kad 45. minūtē pēc Gļeba Patikas piespēles viesu vārtsargu pārspēja Rihards Bečers. Pamatlaika beigās mājinieki dubultoja pārsvaru, šoreiz pēc Gļeba Žaleiko piespēles precīzam esot Bečeram.
Pirmajā sezonas savstarpējā spēlē "Grobiņa" viesos uzvarēja ar 1:0, bet otrajā tika fiksēts 0:0.
Otrdien RFS savā laukumā tiksies ar "Daugavpili" un "Liepāja" - ar Ogres "United", bet trešdien "Tukums 2000" uzņems "Super Nova" komandu.
"Riga" ar 52 punktiem 21 spēlē turnīra tabulā izvirzījusies vadībā, RFS ar tikpat punktiem 20 mačos atrodas par vienu vietu zemāk, bet "Auda" ar 39 punktiem 21 cīņā noslēdz labāko trijnieku. "Liepājai" ir 25 punkti 20 mačos, "Jelgava" izcīnījusi tikpat 21 spēlē, "Daugavpilij" ir 24 punkti 20 cīņās, "Super Nova" - 21 punkts, "Tukums 2000" - 17 punkti, "Grobiņai" ir 17 punkti 21 spēlē, bet Ogres "United" ir desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.