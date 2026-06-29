Darja Semeņistaja debitē Vimbldonas tenisa čempionātā, diemžēl pirmo slieksni nepārvar
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja pirmdien Londonā ar zaudējumu debitēja Vimbldonas tenisa turnīra pamatsacensībās.
Pasaules ranga 104. rakete Semeņistaja, ar 3-6, 6-3, 3-6 piekāpās 23 gadus vecajai horvātietei Antonijai Ružičai (WTA 61.).
Trešajā geimā Semeņistaja uzvarēja, pretiniecei servējot, taču jau nākamajā geimā horvātiete atspēlējās - 2-2. Sestajā geimā Semeņistaja vēlreiz zaudēja savas serves geimu un piekāpās arī setā ar 3-6.
Otrā seta piektajā geimā Semeņistaja zaudēja savas serves geimu, taču nākamajā geimā atspēlējās un, uzvarot četrus geimus pēc kārtas, uzvarēja setā ar 6-3.
Trešā seta sākumā, ko ar servi sāka horvātiete, Semeņistaja divos pretinieces serves geimos neizmantoja sešas breikbumbas, tai skaitā trīs pēc kārtas pirmajā geimā - 0-3.
Abām tenisistēm uzvarot savas serves geimus, devītajā geimā Semeņistaja atspēlēja divas mačbumbas pēc kārtas, taču neizmantoja breikbumbu. Trešo mačbumbu Ružiča izmantoja, Semeņistajai no neērtās puses raidot bumbiņu nedaudz pāri laukumam - 3-6.
Semeņistaja Vimbldonā zaudēja kvalifikācijas trešajā kārtā, taču pirmoreiz karjerā spēlēja šo sacensību pamatturnīrā, jo pirmajā kārtā iekļuva kā "laimīgā zaudētāja".
Latvijas otrā rakete kvalifikācijas sacensībās ar 7-6 (7:2), 1-6, 7-5 pārspēja čehieti Annu Siskovu (WTA 231.) un ar 6-4, 1-6, 6-2 - japānieti Nao Hibino (WTA 247.), taču izšķirošajā kārtā ar 4-6, 2-6 zaudēja krievietei Anastasijai Gasanovai (WTA 290.).
No Vimbldonas čempionāta neilgi pirms pamatsacensību sākuma labās kājas apakšstilba traumas dēļ izstājās Lielbritānijas pirmā rakete 23 gadus vecā Emma Radukanu, kuras vietā turnīrā tika iekļauta Semeņistaja. WTA rangā 33. vietu ieņemošā Radukanu turnīrā bija izsēta ar 30. numuru.
Ružičas vienaudze Semeņistaja ar Ružiču līdz šim individuālajās sacensībās kortos nebija tikusies.
Semeņistaja Vimbldonas sacensību pamatturnīrā ir iekļuvusi pirmoreiz četros mēģinājumos. Arī 2023. un 2025. gadā viņa piedzīvoja zaudējumu kvalifikācijas sacensību trešajā kārtā, bet 2024. gadā zaudēja pirmo atlases turnīra spēli.
Ružiča divreiz nesekmīgi mēģināja pārvarēt Vimbldonas turnīra kvalifikāciju, pirms diviem gadiem zaudējot otrajā mačā, bet pagājušogad - jau pirmajā cīņā.
Otrajā kārtā Ružiča tiksies ar Latvijas pirmo raketi Aļonu Ostapenko (WTA 31.), kura pirmdien ar 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja anglieti Herietu Dārtu (WTA 152.), kura startēja ar īpašo ielūgumu.
Semeņistaja šosezon 41 mačā ir svinējusi 21 uzvaru, bet Ružiča ir uzvarējusi 16 no 34 cīņām.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.