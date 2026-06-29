"Kings of Air" preses konference; 29.06.2026.
Preses konferencē piedalījās turnīra dalībnieki Bartošs Šveds, Džoels Henrijs, Džeremaija Skaivolkers, Kriss Steplss un Kristaps Dārgais, kā arī sacensību organizatori. ...
Basketbols
Šodien 19:13
Iepazīstieties: "Kings of Air"! Kā notika viņu preses konference. FOTO
Pirmdien, "Lido" Atpūtas centrā Rīgā notika bumbas triekšanas grozā no augšas sacensību "Kings of Air" preses konference.
Tajā piedalījās turnīra dalībnieki Bartošs Šveds, Džoels Henrijs, Džeremaija Skaivolkers, Kriss Steplss un Kristaps Dārgais, kā arī sacensību organizatori.
"Kings of Air" sacensības notiks otrdien Grīziņkalnā.
Pēdējoreiz šajās sacensībās piedalīsies Dārgais, kurš 2018. gadā izcīnīja savu pirmo "Kings of Air" uzvaru, dalot titulu ar franču sportistu Gaju Dipuī.
Sacensībās piedalīsies sportisti no Itālijas, ASV, Polijas, Lielbritānijas un Ukrainas. Latviju pārstāvēs Kristaps Dārgais, kā arī pagājušā gada uzvarētājs Eduards Avotiņš.