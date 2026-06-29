Dreimonds Grīns "Warriors" rindās aizvadījis visu savu NBA karjeru, pārstāvot Goldensteitas komandu 14 sezonas pēc kārtas.
Basketbols
Šodien 18:33
NBA veterāns Dreimonds Grīns mās ardievas "Warriors"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Goldensteitas "Warriors" spēlētājs Dreimonds Grīns atteicies no līguma pēdējā gada, ziņo ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Grīna vienošanās paredzēja, ka līguma pēdējā gadā spēlētājs var izvēlēties vēl pārstāvēt "Warriors", pagarinot vienošanos uz vienu sezonu par 27,7 miljoniem ASV dolāru, vai kļūt par brīvo aģentu.
36 gadus vecais basketbolists "Warriors" rindās aizvadījis visu savu NBA karjeru, pārstāvot Goldensteitas komandu 14 sezonas pēc kārtas. Pagājušajā sezonā viņš 68 spēlēs vidēji izcēlās ar 8,4 punktiem, 5,5 atlēkušajām bumbām un 5,5 rezultatīvām piespēlēm.
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā "Warriors" aizvadītajā sezonā neiekļuva izslēgšanas spēlēs.