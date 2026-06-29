Pēc varena sākuma Ostapenko nākas smagi pasvīst uzvarā Vimbldonas tenisa čempionāta pirmajā kārtā
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien Londonā ar grūtu uzvaru trīs setos sāka Vimbldonas čempionātu.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 35. vietā un pēc vairāku gadu pārtraukuma nav izsēto spēlētāju vidū, ar 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja anglieti Herietu Dārtu, kura pasaules rangā ieņem 151. vietu un dalībai turnīrā bija saņēmusi rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card".
Maču Ostapenko sāka ar servi un četriem uzvarētiem geimiem - 4-0.
Nākamos divus geimus uzvarēja mājiniece, taču ar ceturto setbumbu setu uzvarēja Ostapenko. Viņa divas pēc kārtas setbumbas neizmantoja astotajā geimā, bet devītajā geimā ar sitienu no ērtās puses līnijā realizēja otro no trim setbumbām.
Otro setu ar servi sāka Dārta, panākot 3-0 savā labā, un Ostapenko atspēlēties neizdevās.
Trešo setu ar servi sāka Latvijas pirmā rakete, četros pirmajos geimos uzvarot tenisistei, kura neservēja. Nākamos divus geimus uzvarēja Ostapenko, bet Dārta rezultātu izlīdzināja - 4-4. Devītajā geimā Ostapenko atspēlēja breikbumbu, bet desmitajā geimā ar sitienu no ērtās puses raidīja bumbu pa līniju - 6-4.
Ostapenko guva vairāk punktu ar "eisiem (5:3), taču pieļāva vairāk dubultkļūdu (13:3).
Viņai izdevās punktā pārvērst 40% (6/15) breikbumbu, pretiniecei to spējot 55,6% (5/9) gadījumos.
Britu tenisiste biežāk trāpīja laukumā pirmo servi (63,7% (65/102) pret 56,2% (50/89) Latvijas tenisistei, taču punktus procentuāli vairāk guva Latvijas pirmā rakete - 68% (34/50) salīdzinājumā ar Dārtas 55,4% (36/65).
Visā mačā Ostapenko uzvarēja 101 no 191 izspēles.
29 gadus vecā Ostapenko Vimbldonas čempionātā spēlē 11. reizi. Viņas labākais sasniegums šajā turnīrā ir pusfināls 2018. gadā, bet vēl divas reizes Ostapenko ir spēlējusi ceturtdaļfinālā (2017. un 2024. gadā). Pērn Latvijas labākā tenisiste zaudēja pirmajā kārtā.
Ostapenko vienaudze Dārta šajā "Grand Slam" turnīrā pamatsacensībās ir piedalījusies septiņas reizes, divreiz (2019. un 2024. gadā) spējot sasniegt trešo kārtu. Pērn arī angliete zaudēja pirmajā kārtā.
Savā starpā abas tenisistes ir tikušās vienreiz. Pirms trim gadiem Īstbornas "WTA 250" turnīra otrajā kārtā Ostapenko bija pārāka ar 6-3, 6-4.
Pāra uzvarētājai otrajā kārtā vajadzēja tikties ar citu mājinieci Emmu Radukanu, kura bija izsēta ar 30. numuru un WTA rangā ieņem 33. vietu, vai horvātieti Antoniju Ružiču (WTA 61.), taču pirmdien Radukanu labās kājas apakšstilba traumas dēļ atsauca dalību turnīrā.
Radukanu vietā maču ar Ružiču aizvada kvalifikācijas sacensību "laimīgā zaudētāja" Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja (WTA 104.).
Ostapenko šosezon 34 mačos ir svinējusi 20 uzvaras, bet Dārta ir uzvarējusi 20 no 36 cīņām.
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja kvalifikācijā nepārvarēja trešo kārtu, taču tika pamatturnīrā kā "laimīgā zaudētāja".
Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu startēs arī dubultspēļu turnīrā. Ar astoto numuru izsētais pāris pirmajā cīņā tiksies ar internacionālo duetu Nikola Bartuņkova (Čehija)/Aleksandra Eala (Filipīnas).
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.