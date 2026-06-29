Par Gvardiolas pēcteci Mančestras "City" ieceļ ar skandālu no "Chelsea" aizgājušo Maresku
Itālijas speciālists Enco Mareska ir kļuvis par jauno Anglijas futbola premjerlīgas kluba Mančestras "City" galveno treneri.
"City" Maresku par savu jauno treneri iecēla pirmdien. 46 gadus vecais Mareska ir parakstījis trīs gadu līgumu. Jau ziņots, ka pēc pagājušās sezonas beigām "City" galvenā trenera amatu pameta Spānijas treneris Hoseps Gvardiola.
Welcome back, Enzo 🩵— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026
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Tobrīd tika lēsts, ka tieši bijušais Londonas "Chelsea" treneris Mareska, kurš iepriekš ir bijis arī viens no Gvardiolas palīgiem, varētu kļūt par "City" kluba treneri.
"Mančestras "City" ir klubs, kuru es ļoti labi pazīstu, un iespēja vadīt šo komandu man ir lieliska iespēja," paziņojumā saka Mareska. ""City" ir neticami labi organizēts futbola klubs. Viss ir inovatīvs, plānots un mērķtiecīgs. Trenerim tas ir sapnis," saka treneris, atzīmējot, ka Mančestrā ir viss, lai efektīvi veiktu savu darbu. "Šis būs mans trešais periods šeit," saka Mareska. Es pazīstu šo klubu, es zinu prasības un es zinu tā cerības."
Spēlētāja karjeras laikā viņš ir spēlējis tādos klubos kā Turīnas "Juventus", Florences "Fiorentina", "Sampdoria", Spānijas "Sevilla", Pirejas "Olympiacos".
Mareska ir bijis trenera palīgs "Sevilla" un Vesthemas "United", bet 2020./2021. gada sezonā trenējis "City" otro komandu. 2021. gadā viņš kļuva par Itālijas B sērijas kluba "Parma" treneri, bet 2022. gada jūnijā - par Gvardiolas palīgu "City".
2023./2024. gada sezonā viņa vadībā Lesteras "City" uzvarēja Anglijas pēc spēka otrajā līgā, bet no 2024. līdz 2025. gadam treneris vadīja "Chelsea", uzvarot UEFA Konferences līgā un FIFA Klubu pasaules kausā. Treneris pārsteidzoši pameta kluba trenera amatu pagājušās sezonas beigās. Pēc tam, kad oficiāli noskaidrojās, ka Mareska kļuvis par Gvardiolas pēcteci, ar savu paziņojumu klajā nākusi "Chelsea".
Tā skaidrojusi, ka Mareska jau pagājušās sezonas sākumā izteicis vēlmi kļūt par Gvardiolas pēcteci. Vēlāk viņš ziemā pieņēmis lēmumu pamest amatu. Tā kā pusēm bija spēkā līgums, tad "Chelsea" ziņo par vienošanos ar "City" par kompensāciju. Tās apmērs netika atklāts. Arī trenerim par patvaļīgu aiziešanu bijis jāsamaksā kompensācija "Chelsea". Arī tās apmērs netika paziņots.
"City" aizvadītajā premjerlīgas sezonā izcīnīja otro vietu, par septiņiem punktiem atpaliekot no Londonas "Arsenal", un Čempionu līgas astotdaļfinālā zaudēja Madrides "Real", taču izcīnīja Anglijas Futbola asociācijas kausu un Līgas kausu.