Basketbolists Kristaps Ķilps pārceļas uz Polijas spēcīgāko līgu
Latvijas basketbolists Kristaps Ķilps karjeru turpinās Polijas čempionāta vienībā Toruņas "Twarde Pierniki", pirmdien pavēstīja Toruņas komanda.
Ķilps pirms pagājušās sezonas pievienojās "VEF Rīga" vienībai.
Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) viņš 26 spēlēs caurmērā izcēlās ar 13,9 punktiem un 3,3 atlēkušajām bumbām, bet septiņās "play-off" cīņās vidēji guva 9,7 punktus. FIBA Čempionu līgas sešās spēlēs Ķilps vidēji iekrāja 8,8 punktus un pa trīs rezultatīvām piespēlēm un atlēkušajām bumbām. Pirms pievienošanās rīdziniekiem viņš divus gadus pārstāvēja "Liepāju", bet iepriekš spēlējis arī "Ventspilī" un Vācijas pēc spēka trešās līgas komandā "BSW Sixers".
Toruņas vienība aizvadītajā sezonā ar bilanci 12-18 Polijas čempionātā ierindojās 12. pozīcijā 16 komandu konkurencē un neiekļuva izslēgšanas spēlēs.
🃏 𝗔𝗧𝗨𝗧𝗬 𝗣𝗢 𝗡𝗔𝗦𝗭𝗘𝗝 𝗦𝗧𝗥𝗢𝗡𝗜𝗘 🃏— Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń (@TwardePierniki) June 29, 2026
Prezentuje DBZ 77 Tax & Legal#TwardePierniki #plkpl pic.twitter.com/scyHMcVmFx