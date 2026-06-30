Raimonds Lazdiņš skaidro, kāpēc vajadzīgs Sporta fonds: “Jēgpilna attīstība no naudiskā viedokļa ir sagrauta!”
Vasaras ievadā 14. Saeima spērusi vairākus soļus sporta likumdošanas jomā, pieņemot jauno Sporta likumu, kā arī pirmajā lasījumā atbalstot likumprojektu par Valsts sporta fonda izveidi. Ar to paredz izveidot jaunu, specializētu instrumentu sporta nozares finansēšanai, kas pēdējos gados bijusi sadrumstalota un plaši kritizēta. Vairāk par jauninājumu sporta finansēšanas kārtībā portālam Jauns.lv stāstīja Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš.
Līdz ar vienotāku pieeju sporta finansēšanā mērķē palielināt finanses pēdējos gados stagnējošā nozarē. Sporta fonds guvis atsaucību politiķos likuma pirmajā lasījumā, bet tagad rit darbs, lai likumu pieņemtu galīgajā lasījumā un jau nākamgad tas sāktu savu darbu.
Kultūrkapitāla fonda piemērs
Raimondu Lazdiņu LOK prezidenta amatā ievēlēja pirms nedaudz vairāk nekā diviem gadiem, un jau tad savās pirmajās intervijās viņš pauda vajadzību atjaunot sporta fondu. “Jau pirms šīm vēlēšanām sporta sabiedrība atbalstīja šo ideju. Arī valsts prezidenta kungs izteicies, ka sporta finansēšanas modelī kaut kas ir jāmaina, jo tam gluži vienkārši ir pienācis laiks. Ja tev ir nesaprotami noteikumi, tu nevari attīstīties. Ja tev nav finansējuma, tu nevari attīstīties,” par ideju stāsta Lazdiņš.
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Viņš atminas, ka līdz 2001. gadam sportu un kultūru finansēja vienoti, kas mainījās pēc Einara Repšes nākšanas pie varas. Kamēr sportā finansējuma kārtība mainījusies pietiekami bieži un pēdējos gados federācijas pie naudas tikušas pēc kritēriju izpildes no Izglītības un zinātnes ministrijas pa tiešo, kultūrā kopš 2004. gada iedibināts Valsts Kultūrkapitāla fonds, kura budžets dažādiem sfēras projektiem 2025. gadā bija 17,8 miljoni eiro. Tajā to sadala kultūras projektiem, starpdisciplinārām programmām, radošo personu atbalstam, mūža stipendijām un administrācijas izdevumiem.
“Kopumā sporta jēgpilna attīstība no naudiskā viedokļa ir sagrauta,” teikto par sporta fonda vajadzību iesāk LOK prezidents. “Jābūt fiksētām lietām, kas ir saprotamas un kur ir viss ietverts. Nevaram vairs dzīvot tā, kā esam dzīvojuši. Ja mums nav noteiktības, tad izmaksas ir divas reizes lielākas. Daudzi stāsta, ka sportā naudas ir ļoti daudz. No tiem 50 miljoniem 32 aiziet sporta skolām un algām. Sporta nauda pie visas inflācijas kopš 2016. gada nav palielinājusies ne par centu. Tas ir absurds.”
Viņš uzskata, ka iepriekš sagrauto ziedojuma politiku nevarēs atjaunot, ja vien netiks mainīts pašvaldības izlīdzināšanas fonda mehānisms, kas pie reizes nozīmēs iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali. Savukārt daudzos sporta projektu apstiprinājumus no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lazdiņš sauc par absurdu un aicināt izbeigt māžoties ar šādu praksi.
Kāds ir mērķis?
Likumprojekta mērķis ir pilnveidot sporta finansēšanas sistēmu, uzlabojot tās koordināciju, stiprinot orientāciju uz rezultātiem un veicinot efektīvāku publisko līdzekļu izmantošanu. Īpašs atbalsts būs pieejams bērnu un jauniešu sportam, tautas sportam un fiziskajām aktivitātēm, augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūras attīstībai un modernizācijai, kā arī sporta organizāciju un speciālistu kapacitātes stiprināšanai. Tāpat paredzēts veicināt nozares ilgtspējīgu attīstību, inovācijas un starptautisko konkurētspēju.
“Noteiktības un prognozējamības sadaļu,” uz jautājumu, ko ar Sporta fonda izveidi, vēlas sakārtot nozarē, atbild Lazdiņš. “Nevari sportā attīstīties, ja tev nav apakšā noteiktības.” Līdzīgi jau anotācijā norādītajam, Lazdiņš uzskaita trīs nozīmīgākās fonda prioritātes - augsta sasnieguma sports, sporta infrastruktūra un sporta pasākumi.
LOK prezidents uzskaita atsevišķus pasākumus, kuriem nebūtu jāgaida uz valsts atbalstu un kuri varētu plānveidīgi strādāt - tautas sporta notikumi kā Rīgas maratons, “Stirnu buks”, 2030. gadā iegūtā pasaules čempionāta hokejā rīkošanu, LOK organizētā Latvijas Jaunatnes olimpiāde (nākamā notiks 2028. gadā) un 2031. gadā plānotais Eiropas Jaunatnes festivāls. “Nevaram tālāk vairs iet neprognozēti,” secināja Lazdiņš.
Sarunas laikā viņš daudz runā par iespējām Latvijai piesaistīt starptautisku pasākumu rīkošanu, jo tas ir veids, kā nozare var dot pievienoto vērtību valstij. Džudo plāno Latvijā organizēt Eiropas čempionātu, vieglatlētikā domā par Eiropas čempionāta atvešanu uz Rīgu, tāpat iepriekš runāts par pasaules čempionāta rallijā (WRC) posmu turpmāku norisi Latvijā pēc veiksmīgās debijas 2024. gadā. Ar fonda palīdzību un kritērijiem finansiālā noteiktība varētu būt arī izlasēm, kas kvalificējušās Eiropas vai pasaules čempionātiem.
Infrastruktūras sadaļā Lazdiņš kā piemērus minēja vieglatlētikas trauslo objektu stāvokli. “Jelgavā un Ventspilī, neparedzot naudu skrejceļu atjaunināšanai, ir novērojama kategoriju samazināšana vai nespēja aizvadīt sacensības. Tas nav pieļaujami!” Darbs ir arī olimpiskajos sporta centros, un pašvaldību savstarpējā sadarbībā, kas var rezultēties ar jauniem infrastruktūras projektiem. Savukārt pie citām iniciatīvām tiek uzsvērta peldētapmācība, kas iepriekš bieži aktualizēta no Latvijas Peldēšanas federācijas puses. Latvijā ik vasaru ir augsta noslīkušo statistika un šajā vasarā tā arī nav bijusi spoža.
Runājot par pasākumiem, tad pēdējos gados Ekonomikas ministrijas paspārnē izveidota Dižpasākumu programma, kur sporta pasākumu rīkotāji var pieteikties atbalsta saņemšanai. “Tam būtu jābūt vienā vietā,” uz jautājumu, vai sporta finansējumam būtu jānāk no viena avota nevis haotiski vairākiem, atbildēja Lazdiņš. “Dižpasākumu gadījumā Ministru kabineta noteikumi strādā divus gadus. Mēs zinām, ka vairāki pasākumi būs 2030. vai 2031. gadā, taču neviens nav pieņēmis normatīvos aktus vai Ministru kabineta dokumentu, lai mēs saprastu, kādi būs tie noteikumi. Fondā, manuprāt, jāapvieno viss kopā un jānosaka vienots piegājiens.”
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Kā fondu finansēs?
Sporta fonda likuma anotācijā norādīts, ka tas piesaistīs un pārvaldīs finansējumu no dažādiem avotiem, tostarp valsts budžeta, Eiropas Savienības fondiem un ziedojumiem, un novirzīs to valsts sporta politikas prioritāšu īstenošanai. Paredzēts, ka finansējuma piešķiršana balstīsies skaidri noteiktos kritērijos, tiks piesaistīti neatkarīgi eksperti un nodrošināta regulāra rezultātu izvērtēšana. Sabiedrībai būs publiski pieejama informācija par piešķirto finansējumu, tā izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem.
Ka norāda LOK prezidents Lazdiņš, tad ar Sporta fondu mērķē gūt vismaz papildus 15 miljonus eiro gadā sporta nozarei. Kā? “Tas, kas ir realizējams un kas būtu jāsaprot valdībai - saldināto un atspirdzinošo dzērienu nodokļa palielinājums. Mēs redzam, kas notiek ar cilvēku veselībām. Šis nodoklis jānovirza prevencijai, kas būtu šī sporta fonda viens no pamatiem. Otrs - jābeidz muļļāties ar tabaku, saltiem un tamlīdzīgi. Ja nav spējīgi sakārtot saltu stāstu, kur 60% ir nelegālais tirgus, tad sportam no tā nav jācieš.” Viņš min, ka nelegālajā tirgū paliek ap desmit miljoniem eiro. Sakārtojot tabakas nozari, no tā ieguvums varētu būt arī sportam.
LOK prezidents lēš, ka no atspirdzināto nodokļa pacelšanas pusi no mērķētajiem 15 miljoniem gadā jau varētu iegūt. Viņš neaizmirsa arī azartspēļu nodokli. Šai nozarei 2026. gadā padarīja draudzīgākus reklamēšanās nosacījumus. “Ir nepareizi, ka pats sports no tā neko nesaņem,” par azartspēļu nodokļu novirzīšanu sportam stāsta LOK prezidents. “Manuprāt, nav jābūt diskusijai par to, vai sportam vajag, bet gan, draugi, izdarām savus darbus un iedodam sportam, lai veicinātu prevenciju.”
Kad Sporta fonds sāks savu darbu un kā tas notiks?
Lai organizētu darbu fondā, tiek dibināts nodibinājums Izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē. Sporta fonda darbu vadīs padome, kurā būs pārstāvji no valsts institūcijām, tostarp Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī pašvaldību un sporta organizāciju pārstāvji un neatkarīgi eksperti. Tas nodrošinās profesionālu un līdzsvarotu lēmumu pieņemšanu, teikts likuma anotācijā. Sagaidāms, ka jau nākamgad ar 1. janvārī Valsts sporta fondam jāsāk savs darbs, kas nozīmē - nākamie seši mēneši vadošajiem sporta funkcionāriem būs darba pilni.
“Kolēģi šobrīd aktīvi strādā ar Saeimas juridisko biroju un Izglītības un zinātnes ministriju. Līdz 10. jūlijam deputātiem jāiesniedz priekšlikumi otrajam lasījumam. Ja nekļūdos, tad 14. jūlijā paredzēta Saeimas Budžeta komisijas sēde, bet jūlija beigās - Saeimas ārkārtas sēde. Tur tad likums būtu jāpieņem galīgajā lasījumā. Paralēli IZM strādā pie fonda nolikuma, kurš pēc likuma pieņemšanas būtu jāpieņem Ministru kabinetā. Tad mums paliek četri mēneši, lai sakārtotu MK noteikumus un tas viss sāktu darboties.” Iepriekšējās valdības laikā iesākta prakse, kur katra federācija iesniedz savus plānus par potenciālajiem rīkotajiem pasākumiem Latvijā piecu gadu nogrieznī.
“Mums ir skaidri zināms, kas jāpaveic augsto sasniegumu sportā, infrastruktūrā un pasākumu sadaļā. Skaidrs, ka pirmajā gadā nevarēsim apmierināt visus, bet lielāko daļu gan,” par sporta fonda pirmo gadu izteicās Lazdiņš, sakot, ka lielu attieksmes izmaiņu pēc valdības maiņas nav izjutis.
“Tas vairāk ir Saeimas jautājums. Sporta likuma gadījumā redzējām, ka visām pusēm izdevās vienoties un atrast kopsaucēju. Visi nobalsoja par. Mēs redzējām, ka par sporta fonda likumu pirmajā lasījumā visi nobalsoja par. Pastāv jautājums, kā spēsim šobrīd novienoties. Gribētu uzsvērt, ka Saeimai ir leģitīms mandāts balsot, bet cilvēki dažkārt pieļauj kļūdas arī kādā lēmumā. Vienmēr ir iespēja savas kļūdas labot. Šis ir tas moments, kad ne tikai iespējams labot savas kļūdas, bet ir iespēja pieņemt lēmumus, kas kalpos desmitgadēm uz priekšu.”