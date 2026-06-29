Trakais karstums neaptur “Ghetto Games”! Valmierā pulcējās 576 dalībnieki
28. jūnijā Valmierā, pie Olimpiskā centra, valdīja īsti ielu sporta svētki – “Ghetto Games” posms pulcēja 576 dalībniekus no visas ...
FOTO: trakais karstums neaptur “Ghetto Games”! Valmierā pulcējās 576 dalībnieki
28. jūnijā Valmierā, pie Olimpiskā centra, valdīja īsti ielu sporta svētki – “Ghetto Games” posms pulcēja 576 dalībniekus no visas Latvijas, kuri visas dienas garumā sacentās “Ghetto Basket”, “Ghetto Football” un “Ghetto Floorball” disciplīnās.
Neraugoties uz gandrīz +35 grādu lielo karstumu, sportisti demonstrēja neatlaidību, cīņassparu un augsta līmeņa sniegumu, vēlreiz apliecinot, ka Valmiera ir viena no nozīmīgākajām Ghetto Games pieturvietām Latvijā.
Valmiera jau vairākus gadus ir viena no aktīvākajām Ghetto Games pieturvietām, un arī šoreiz pilsēta apliecināja savu sportisko garu. Dienas laikā laukumos valdīja azarts, emocijas un cīņasspars – no pašiem jaunākajiem dalībniekiem līdz pieredzējušiem sportistiem, kuri demonstrēja meistarību un patiesu aizrautību.
Ghetto Football laukumos visas dienas garumā norisinājās aizraujošas 3 pret 3 futbola spēles vairākās vecuma grupās. Neskatoties uz tveici, komandas demonstrēja dinamisku, tehnisku un azartisku futbolu, radot lielisku atmosfēru gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem.
Tikmēr spraigas cīņas izvērtās Ghetto Floorball turnīrā, kas tradicionāli pulcēja kuplu dalībnieku skaitu visās vecuma grupās. Ja Rīga tiek uzskatīta par Ghetto Floorball dzimteni, tad Valmiera neapšaubāmi kļuvusi par šī sporta otrajām mājām. Dienas programmu papildināja arī skatītāju iecienītais vārtsargu turnīrs, kurā dalībnieki demonstrēja lielisku reakciju un meistarību.
Arī Ghetto Basket turnīrs pulcēja spēcīgas komandas no dažādiem Latvijas reģioniem. Jaunie basketbolisti un pieaugušie sacentās U11, U13, U15, Lady un 17+ grupās, demonstrējot augstu spēles kvalitāti un sportisko raksturu.
Valmieras posms vēlreiz apliecināja, ka Ghetto Games ir daudz vairāk nekā sacensības - tā ir vieta, kur jaunieši iegūst jaunus draugus, pilnveido savas prasmes un pavada vasaru aktīvi, veselīgi un pozitīvā vidē. Tieši šī kopības sajūta un īpašā atmosfēra ik gadu Valmierā pulcē arvien vairāk dalībnieku un skatītāju.
Organizatori saka lielu paldies visiem sportistiem, treneriem, tiesnešiem, brīvprātīgajiem, partneriem un līdzjutējiem, kuri, neskatoties uz rekordaugsto gaisa temperatūru, palīdzēja radīt vēl vienu neaizmirstamu Ghetto Games dienu.
Ghetto Basket uzvarētāji
U11
1. The Real Four
2. Artemis II
3. Mad Squad
U13
1. OBS Gurķīši
2. Mārupes Lauvas
3. No Mercy
U15
1. Pie dēļa
2. Airball Mafia
3. Dūži
Lady
1. Violetās Dīvas
2. Maigais Kodiens
3. EMET
17+
1. ROOT Jūrmala
2. Kodiens
3. Apollo
Ghetto Football uzvarētāji
17+
1. FC Lupatas
2. BoRjoMi
3. PACE.STREETPHANTOMS
U16
1. onlyfans fc
2. Trimmeri
3. Blackout
U14
1. Ziepcika Bruņurupuči
2. Sardelītes
3. Trutanki
U12
1. Brazīliešu Balleri
2. Mini Peka
3. FC Banāni
Ghetto Floorball uzvarētāji
Bullīši
1. SamsungPromilesStienis
2. Tūristi
3. Griķi ar pienu
17+
1. Knīpas un knauķi
2. Tūristi
3. Rizz Mix
U16
1. Zolik 2
2. Jackson 4
3. Fbk Beidz
U14
1. Cikos finals?
2. Sargi Savu Sievu
3. Betona Leģendas
U12
1. NO STRESS
2. Telefons ir Getliņos
3. Rubene
U10
1. Lielvārde/Geto
Pasākumu līdzfinansēja Valmieras novada pašvaldība, atbalstot jauniešu sporta un aktīvā dzīvesveida attīstību novadā.