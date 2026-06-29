VEF jaunās sezonas komplektāciju sāk ar pieredzējušo Mareka Mejera un Aigara Šķēles atgriešanu
Latvijas Basketbola līgas klubs "VEF Rīga" paziņojis, ka komandā nākamajā sezonā spēlēs Mareks Mejeris un Aigars Šķēle.
Mareks Mejeris "VEF Rīga" sastāvā spēlējis no 2014. līdz 2019. gadam. 2016./2017. gada sezonā viņš sezonas pirmo daļu pavadīja Francijā "Elan Chalon" rindās.
"Prieks atgriezties “VEF Rīga” komandā, kas savulaik man devusi ļoti daudz gan basketbolā, gan personības izaugsmē. Paldies kluba vadībai par uzticību un iespēju atkal būt Rīgā! Kā teikts VEF himnā – “mēs gāzējam, bremzējam, tagad spiežam sajūgu…” –, tāpēc ar prieku pievienojos, lai palīdzētu komandai atkal gāzēt uz priekšu. Tiekamies laukumā," citēts pēc atgriešanās Mejeris, kurš kļuvis par pirmo spēlētāju nākamās sezonas komplektācijā.
Latvijas izlases spēlētājs pēc VEF pamešanas 2019. gadā spēlējis Vienotās līgas klubā "Parma", Itālijas "Pesaro", Jeruzalemes "Hapoel", Rumānijas grandā Klūžas-Napokas U-BT, bet pēdējo sezonu pavadīja Polijā Ostrovas Vielkopolski "Stal". 30 līgas spēlēs viņš 32,5 minūtēs laukumā izcēlās ar 12,4 punktiem, 7,2 atlēkušajām bumbām un 2,7 rezultatīvajām piespēlēm.
Tāpat klubs paziņojis, ka vienībā atgriezies saspēles vadītājs Aigars Šķēle. Viņš VEF iepriekš spēlējis 2014./2015. gada sezonā un 2020./2021. gadā. Pēc pēdējās reizes klubā viņa ceļi veduši uz Vāciju un Poliju. Pēdējās divas sezonas latviešu basketbolistam bijušas sarežģītas veselības dēļ.
"Pēc vairākiem gadiem dažādos Eiropas klubos, ir liels prieks atgriezties mājās, kur esmu jau spēlējis iepriekš. Tā ir profesionālākā basketbola organizācija Latvijas sportā, kuru vienmēr ir patīkami pārstāvēt. Darīšu visu, lai atgrieztu "VEF Rīga" Latvijas basketbola virsotnē. Nevaru sagaidīt atkal spēlēt savas ģimenes un Latvijas līdzjutēju priekšā. Tā vienmēr ir lieliska sajūta. Apsolu pēc astoņu gadu pārtraukuma tribīnēs kādā no "VEF Rīga" spēlēm atgriezt savu brāli Armandu," citēts Šķēle.
"Mareka un Aigara atgriešanās ir ļoti nozīmīgs solis mūsu komandas veidošanā. Abi ir bijuši ilggadēji Latvijas izlases spēlētāji ar plašu starptautisko pieredzi, kuri labi zina, ko nozīmē pārstāvēt "VEF Rīga" un cīnīties par augstākajiem mērķiem. Viņi komandai dos ne tikai kvalitāti laukumā, bet arī līderību, profesionalitāti un uzvarētāju mentalitāti. Esam pārliecināti, ka viņu pieredze būs ļoti svarīga gan mūsu jaunajiem spēlētājiem, gan visai komandai ceļā uz jauniem panākumiem Latvijā un starptautiskajā arēnā," par soļiem jaunās komandas komplektācijā izteicās VEF prezidents Gatis Jahovičs.
VEF pēc neveiksmīgās iepriekšējās sezonas mainīja galveno treneri - Mārtiņu Gulbi amatā nomainījis Jevgeņijs Kosuškins. Sporta direktora amatam piesaistīts Artūrs Šēnhofs, bet komandas struktūra no biedrības pārvērsta par uzņēmumu. Iespējama spēlēšana Eirokausos - klubs startēs FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā. Netiekot šajā turnīrā, vienība piedalīsies FIBA Eiropas kausā.
Gatis Jahovičs, "VEF Rīga" prezidents:"Mareka un Aigara atgriešanās ir ļoti nozīmīgs solis mūsu komandas veidošanā. Abi ir bijuši ilggadēji Latvijas izlases spēlētāji ar plašu starptautisko pieredzi, kuri labi zina, ko nozīmē pārstāvēt "VEF Rīga" un cīnīties par augstākajiem… pic.twitter.com/aaL04wLRlW— VEF Rīga (@vefriga) June 29, 2026