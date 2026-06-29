Brazīlija, Vācija un Nīderlande cīnīsies par vietu Pasaules kausa astotdaļfinālā
Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles, par vietu astotdaļfinālā cīnoties arī Brazīlijas, Vācijas un Nīderlandes izlasēm.
Pirmā spēle, kurā tiksies Brazīlijas un Japānas izlases, sāksies plkst. 20:00 pēc Latvijas laika Hjūstonā, plkst. 23.30 Foksboro spēlēs Vācija un Paragvaja, bet plkst. 4:00 Gvadalupē laukumā dosies Nīderlandes un Marokas izlases. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Brazīlijas futbolisti C apakšgrupā cīnījās neizšķirti 1:1 ar Maroku, pēc kā ar 3:0 pieveica Haiti un ar 3:0 pārspēja arī Skotiju, grupā ieņemot pirmo vietu. Savukārt japāņi F apakšgrupā cīnījās neizšķirti 2:2 ar Nīderlandi, ar 4:0 sagrāva Tunisiju un spēlēja 1:1 ar zviedriem, grupā ierindojoties otrajā vietā.
Savā starpā Brazīlijas un Japānas izlases tikušās 14 reizes, bet PK finālturnīros vienu reizi - 2006. gadā ar 4:1 pārāki bija brazīlieši. Kopumā Brazīlijas izlase svinējusi 11 uzvaras, divas spēles noslēgušās neizšķirti, bet abu komandu pēdējā tikšanās reizē pārbaudes mačā pagājušā gada oktobrī ar 3:2 uzvarēja Japāna. Šī pāra uzvarētājs astotdaļfinālā tiksies ar Kotdivuāru vai Norvēģiju.
Vācijas izlase turnīru sāka ar graujošu uzvaru 7:1 pār Kirasao, pēc kā sekoja 2:1 uzvara pār Kotdivuāru un 1:2 zaudējums Ekvadorai, kas E grupā deva pirmo vietu. Tikmēr Paragvajas izlase D apakšgrupā ar 1:4 zaudēja ASV, ar 1:0 pieveica Turciju un cīnījās neizšķirti 0:0 ar Austrāliju, grupā ieņemot trešo vietu.
Pēdējo reizi Vācijas un Paragvajas izlases tikās pārbaudes spēlē pirms 13 gadiem, mačam noslēdzoties neizšķirti 3:3, bet PK finālturnīros komandas tikās 2002. gadā un ar 1:0 uzvarēja Vācija. Vācijas un Paragvajas mača uzvarētājs astotdaļfinālā tiksies ar Francijas vai Zviedrijas futbolistiem.
Nīderlandes izlase F apakšgrupā cīnījās neizšķirti 2:2 ar Japānu, pēc kā ar 5:1 sagrāva Zviedriju un ar 3:1 pārspēja Tunisiju, grupā ieņemot pirmo vietu. Savukārt Marokas valstsvienība turnīra pirmajā spēlē cīnījās neizšķirti 1:1 ar brazīliešiem, tad ar 1:0 pārspēja Skotiju un ar 4:2 pieveica Haiti, C grupā ieņemot otro vietu.
Nīderlandes un Marokas izlases savā starpā pēdējo reizi tikās pārbaudes mačā 2017. gadā, kad ar 2:1 uzvarēja nīderlandieši. Ar tādu pašu rezultātu Nīderlande uzvarēja arī vienīgajā spēlē PK finālturnīros 1994. gadā. Astotdaļfinālā šī mača uzvarētāja tiksies ar Kanādu, kas pirmajā izslēgšanas turnīra spēlē ar 1:0 pārspēja Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) futbolistus.
Vēl izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Francija spēlēs ar Zviedriju, Portugāle ar Horvātiju, Spānija ar Austriju, ASV ar Bosniju un Hercegovinu, Beļģija ar Senegālu, Kotdivuāra ar Norvēģiju, Meksika ar Ekvadoru, Anglija ar Kongo DR, Argentīna ar Kaboverdi, Austrālija ar Ēģipti, Šveice ar Alžīriju, bet Kolumbija ar Ganu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.