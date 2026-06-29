Jūrmalā gaidāms viens no nozīmīgākajiem bērnu un jauniešu šaha notikumiem Baltijā
No 13. līdz 19. jūlijam Jūrmalā notiks starptautiskais bērnu un jauniešu šaha festivāls “Rudaga-Kaissa 2026”. Šis notikums jau piekto gadu iekļauts arī Starptautiskās šaha federācijas jeb FIDE kalendārā, tā piesaistot arī ārzemju spēlētāju uzmanību.
Pirmo reizi šaha festivālā būs pārstāvēta delegācija no Islandes, kā arī spēlēs šahisti no ASV, Izraēlas, Somijas, Moldovas u.c. valstīm.
“Šis ir viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem bērnu un jauniešu šaha notikumiem visās trīs Baltijas valstīs. Savukārt Jūrmala divpadsmito vasaru būs vieta, kur sekmēt sportiskās meistarības izaugsmi, kā arī attīstīt loģisko domāšanu un intelektuālās prasmes. Tas ir veids, kā veicināt šaha attīstību bērnu un jauniešu vidū starptautiskā līmenī un priecājamies, ka daudziem jaunajiem spēlētājiem šī ir iespēja vienā vai vairākās spēļu kārtās paspiest roku ne tikai Latvijas šahistiem, bet arī pretiniekam no citas valsts. Sirsnīgākā atmosfēra vienmēr valda jaunāko dalībnieku turnīrā, kuri vēl neiet skolā, bet jau spēlē šahu. Kopumā jebkurš var nedēļu garajā šaha festivālā atrast sev piemērotu turnīru un iespēju spēlēt, mācīties, draudzēties un iedvesmoties,” stāsta “Rudaga-Kaissa 2026” direktore Inese Testeļeca.
Katru gadu īpašs notikums ir simultāna spēles, kurās drosmīgākie jaunie spēlētāji tiekas ar kādu no pieredzes bagātajiem šahistiem. 13. jūlijā pulksten 18.30 viņi varēs pārbaudīt savus spēkus pret pasaulē pazīstamo lielmeistaru šahā Alekseju Širovu.
Spēcīgākais no paredzētajiem turnīriem būs klasiskajā šahā (14.-19.07.), notiks arī rapida un blica turnīri, kā arī izglītojoši un attīstoši pasākumi jaunajiem šahistiem. Savukārt Open rapida (17.07.) un blica (13.07.) turnīros nebūs dalībnieku vecuma ierobežojumu. Turnīru uzvarētājiem paredzētas naudas un dažādu atbalstītāju balvas. Labākais šahists līdz 14 gadu vecumam iegūs iespēju šogad piedalīties Jūrmalā gaidāmās dienas šaha akadēmijā, kas notiks no 10. līdz 14. augustam. Tās organizatore Inese Testeļeca saka: “Mēs ticam, ka šahs ir daudz vairāk nekā spēle – tas ir ceļš uz domāšanu, raksturu un nākotnes panākumiem.”
Interesenti varēs izmēģināt veiksmi arī DICE CHESS meistarklasē un turnīrā, kur klasiskā šaha stratēģija apvienojas ar spēles elementiem un nejaušības faktoru, un par kuru Inese Testeļeca piebilst, ka tas ir veids, kā šahu padarīt vēl interesantāku gan iesācējiem, gan pieredzējušiem spēlētājiem. Vēl paredzētas arī vairākas citas meistarklases, piemēram, šaha jogas nodarbība.