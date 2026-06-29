Roberts Blumbergs pēc zaudējuma Gruzijai norāda uz nespēlēšanu ar pilnu atdevi visas spēles garumā
Latvijas vīriešu basketbola izlase vasaras pirmajā nometnē vēl stiprina sadarbību laukumā, teica valstsvienības uzbrucējs Roberts Blumbergs.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā pārbaudes spēlē ar 77:87 piekāpās Gruzijai. "Ja visas 40 minūtes spēlētu ar maksimālu atdevi, tad rezultāts būtu labāks. Bija kaut kādi posmi, kuros nekoncentrējāmies līdz galam un nebija maksimālās atdeves," par zaudējuma iemesliem teica Blumbergs. Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piektdien izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandi un 6. jūlijā Rīgā uzņems Austriju.
Latvijas - Gruzijas spēle
Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā pārbaudes spēlē cieta zaudējumu mačā ar Gruzijas valstsvienību.
"Jāturpina darīt savs darbs, jāpilda trenera uzdevumi un maksimāli jāparāda, ko mēs mākam. Kā jau no visiem, arī no manis treneris prasa - jāspēlē ar fizikalitāti, jāiet pēc bumbām, jādara "melnais darbs" un jāatdod viss, kas vien ir," secināja Blumbergs.
Lukas Banki vadībā Blumbergs neizpelnījās izsaukumu uz izlasi, lai gan spēlēja spēcīgos ārvalstu čempionātos, bet Sito Alonso novembrī viņu uzaicināja uz savu pirmo nometni. Pēc Alonso atbrīvošanas galvenā trenera pienākumi uzticēti Jānim Gailītim, kurš arī savā pirmajā nometnē uzaicināja Blumbergu. Mačā ar Gruziju viņš bija starta pieciniekā, 23 minūtēs izceļoties ar pieciem punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un labāko +/- rādītāju komandā (+10). "Nav nekāda nozīme, kāds treneris bijis iepriekš. Galvenais ir darīt savu darbu un izpildīt to pēc labāk," pēdējo treneru uzticības iemeslus minēja Blumbergs.
Sezona klubā Blumbergam noslēdzās maija vidū, Izmiras "Petkim Spor" komandai neiekļūstot Turcijas līgas izslēgšanas turnīrā. "Bija daudz treniņu, braukāju apkārt un šur tur patrenējos. Sanāca arī pabūt mājās, satikt ģimeni," par pusotra mēneša laikā padarīto stāstīja Blumbergs. "Vēl kādu laiciņu vajadzēs, lai dabūtu maksimālo formu. Nevar teikt, ka tā ir slikta, bet nav arī pati labākā," turpināja basketbolists.
Salīdzinot ar iepriekšējā sabraukuma spēlēm, ir izmaiņas izlases sastāvā, turklāt pārbaudes mačā Tallinā debiju piedzīvoja uzreiz trīs spēlētāji - Kristians Feierbergs, Ričards Aizpurs un Gunārs Grīnvalds. "Var redzēt laukumā, ka joprojām mēģinām saspēlēties. Esam profesionāļi, un tas jādara pēc iespējas ātrāk. Ar daudziem esmu spēlējis jaunatnes izlasēs, piemēram, Artūru Strautiņu, Kārli Šiliņu, Kristeru Zoriku, kurš gan šoreiz nav, un citiem. Ir kopā spēlēts, tāpēc nevar teikt, ka kāds būtu svešs," skaidroja Blumbergs.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai un Austrijai - pa vienai. Lai sasniegtu otro posmu un cīnītos par ceļazīmi uz finālturnīru, latviešiem jāuzvar tuvākajās divās kvalifikācijas spēlēs.