Ostapenko un laimīgā zaudētāja Semeņistaja sāks dalību sezonas trešajā "Grand Slam" Vimbldonā
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Londonā Vimbldonas čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar anglieti Herietu Dārtu. Dalību sāks arī Darja Semeņistaja.
Spēle 17. kortā sāksies ne ātrāk kā 14.40 pēc Latvijas laika. Ostapenko WTA rangā atrodas 35. vietā un pēc vairāku gadu pārtraukuma nav izsēto spēlētāju vidū, bet Dārta pasaules rangā ieņem 151. vietu un dalībai turnīrā saņēma rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card". Pirms Vimbldonas turnīra Ostapenko pacēlusies rangā par četrām vietām, jo nedēļu pirms sezonas trešā "Grand Slam" aizspēlējās līdz pusfinālam Īstbornas "WTA 250" turnīrā.
29 gadus vecā Ostapenko Vimbldonas čempionātā spēlē 11. reizi. Viņas labākais sasniegums šajā turnīrā ir pusfināls 2018. gadā, bet vēl divas reizes Ostapenko ir spēlējusi ceturtdaļfinālā (2017. un 2024. gadā). Pērn Latvijas labākā tenisiste zaudēja pirmajā kārtā. Ostapenko vienaudze Dārta šajā "Grand Slam" turnīrā pamatsacensībās ir piedalījusies septiņas reizes, divreiz (2019. un 2024. gadā) spējot sasniegt trešo kārtu. Pērn arī angliete zaudēja pirmajā kārtā.
Savā starpā abas tenisistes ir tikušās vienreiz. Pirms trim gadiem Īstbornas "WTA 250" turnīra otrajā kārtā Ostapenko bija pārāka ar 6-3, 6-4. Pāra uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar citu mājinieci Emmu Radukanu, kura ir izsēta ar 30. numuru un WTA rangā ieņem 32. vietu, vai horvātieti Antoniju Ružiču (WTA 60.), bet trešajā kārtā ir iespējama tikšanās ar ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Radukanu gan no dalības turnīrā izstājās un tādējādi šodien pret Ružiču kortā dosies laimīgā zaudētāja Darja Semeņistaja. Abu spēle paredzēta ap plkst. 15:00.
Ostapenko šosezon 33 mačos ir svinējusi 19 uzvaras, bet Dārta ir uzvarējusi 20 no 35 cīņām. Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja kvalifikācijā nepārvarēja trešo kārtu. Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.