Sietiņai neveiksmīgs Dimanta līgas posms Parīzē, Bromels 100 metru sprintā pārāks par titulēto Lailsu
Latvijas šķēpmetēja Anete Sietiņa svētdien Parīzē palika bez rezultāta Dimanta līgas posmā vieglatlētikā, amerikānis Treivons Bromels 100 metru skrējienā pārspēja tautieti Noā Lailsu, bet Zviedrijas sportists Armands Duplantiss svinēja kārtējo uzvaru, izcīnot panākumu.
Sietiņa 13 sportistu konkurencē palika bez rezultāta visos trīs mēģinājumos. Uzvaru ar pirmajā mēģinājumā sasniegto rezultātu 67,44 metri izcīnīja 18 gadus vecā ķīniete Jaņa Dziji, otro vietu ar savu sezonas labāko rezultātu ieņemot divkārtējai Eiropas vicečempionei no Serbijas Adrianai Vilagošai (63,83 m), bet trešo vietu ar savu sezonas rekordu 63,01 metrs - olimpiskajai čempionei japānietei Harukai Kitaguči.
100 metru skrējienā divkārtējais pasaules čempionātu bronzas medaļnieks Bromels uzvarēja ar rezultātu 9,91 sekunde. Viņš par sekundes simtdaļu pieveica olimpisko čempionu Lailsu, kurš aizkavējās startā, bet trešais ar rezultātu 9,96 sekundes bija Tokijas olimpisko spēļu čempions no Itālijas Lamonts Marsels Džeikobs.
Kārtslēkšanā Duplantiss ar pirmo mēģinājumu pārvarēja 5,63, 5,93, 6,03 un 6,13 metru augstumā novietoto latiņu, bet trīs mēģinājumi jauna pasaules rekorda 6,32 metru augstumā nebija sekmīgi. Otrais ar rezultātu 5,93 bija francūzis Tjerī Baptists, bet trešais ar pirmajā lēcienā pārvarētiem 5,83 metriem - grieķis Emmanuils Karalis. Vēl četri kārtslēcēji pārvarēja šo augstumu ar otro un trešo mēģinājumu.
800 metru skrējienā turpināja dominēt šveiciete Odrija Verro, kura uzvarēja ar jaunu sezonas labāko rezultātu, Šveices rekordu un Dimanta līgas rekordu - viena minūte un 53,80 sekundes. 2023. gada pasaules čempione 400 metru barjerskrējienā Femke Brudersa-Bola ar personisko rekordu (1:55,60) ieņēma otro vietu. Verro laiks bija trešais ātrākais skrējiens disciplīnas vēsturē, par 0,18 sekundēm labojot viņas iepriekšējo rekordu, kas tika sasniegts mēneša sākumā Stokholmā.
22 gadus vecās Šveices skrējējas sniegums ļāva viņai pietuvoties vecākajam pasaules rekordam vieglatlētikā. To 1983. gadā sasniedza Jarmila Kratohvīlova no Čehoslovākijas - minūte un 53,28 sekundes. "Es negaidīju, ka šajā sezonā skriešu tik ātri," sacīja Verro, kura sasniegto rezultātu skaidroja ar to, ka pēc studijām augstskolā viņa ir kļuvusi par profesionālu sportisti.
Arī pasaules čempions no Botsvānas Busangs Kebinačipi sasniedza jaunu Dimanta līgas rekordu, 400 metru skrējienā finišēdams 43,54 sekundēs. 110 metru barjerskrējienā amerikānis Džamals Brits sasniedza jaunu personisko rekordu - 12,89 sekundes. Tas ir dalīts astotais visu laiku ātrākais laiks šajā disciplīnā.
Sieviešu 400 metru skrējienā tika sasniegts trešais Dimanta līgas sacensību rekords, to ar 48,79 sekundēm paveicot olimpiskajai čempionei Merileidijai Paulino no Dominikānas Republikas.
2023. gada pasaules čempions - Sudānā dzimušais Marko Arops no Kanādas - 800 metru skrējienā uzvarēja ar teicamu rezultātu minūte un 41,84 sekundes, kas ir pasaulē labākais rezultāts šajā sezonā. "Es zinu, ka tagad esmu ļoti labā formā, bet, ja spēšu uzlabot nianses atlikušajā sezonas laikā, iespējams, šogad varēšu pārspēt arī pasaules rekordu," saka Arops par iespēju labot kenijieša Deivida Rudišas 2012. gadā sasniegto rezultātu minūte un 40,91 sekunde, ar ko viņš uzvarēja Londonas olimpiskajās spēlēs.
Savukārt Austrālijas sportists Kamerons Maijerss sasniedza visu laiku 12. ātrāko laiku 1500 metru skrējienā, sasniedzot jaunu Okeānijas rekordu trīs minūtes un 28 sekundes.
Šosezon vieglatlēti Dimanta līgā sacenšas 14 posmos un finālposmā septembra sākumā Briselē.