Jānim Reišulim pirmais pjedestāls MX2 klasē, Pauls Jonass labāko sešiniekā MXGP
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien Portugālē pasaules čempionāta motokrosā (PČ) desmitajā posmā MXGP klasē bija sestais, bet Jānis Mārtiņš Reišulis izcīnīja otro vietu MX2 klasē.
Jonass, kurš pirmajā braucienā ieņēma sesto vietu, otrajā braucienā pirmo apli beidza sestajā vietā, nākamajā aplī noslīdēja uz septīto vietu, bet astotajā aplī pakāpās uz sesto vietu, šajā pozīcijā arī finišējot.
Uzvaru braucienā izcīnīja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš par 6,203 sekundēm apsteidza beļģi beļģi Lukasu Kūnenu un par 9,857 sekundēm - francūzi Romēnu Fevru. Jonass no Herlingsa atpalika 14,419 sekundes.
Divu braucienu summā ar 47 punktiem posmā uzvarēja Herlingss, bet otrais bija Kūnens. Trešais ar sakrātiem 40 punktiem bija Fevrs. Jonass ar 30 punktiem ieņēma sesto vietu. Kopvērtējumā pēc desmit posmiem līderis ar 506 punktiem ir Kūnens, 449 punkti ir Herlingsam, bet 394 punkti - Fevram. Jonass ar 234 punktiem ieņem desmito vietu.
J. Reišulis, kurš arī pirmo braucienu noslēdza otrajā vietā, pirmos desmit otrā brauciena apļus beidza otrais, 11. aplī atkāpjoties uz trešo un 15. aplī - uz ceturto vietu, kurā arī finišēja. Kārlis Alberts Reišulis pēc finiša desmitajā vietā pirmajā braucienā braucienu sāka astotais, uz apli noslīdēja vietu zemāk, bet sestajā aplī tika līdz septītajai vietai, šo vietu nosargājot līdz finišam.
Par brauciena uzvarētāju kļuva spānis Gijems Farress, kurš J. Reišuli apsteidza par 11,717 sekundēm. Trešais, uzvarētājam piekāpjoties 19,267 sekundes, bija beļģis Liams Evertss. K. Reišulis brauciena uzvarētājam zaudēja 52,293 sekundes.
Par posma uzvarētāju ar 50 punktiem kļuva abos braucienos uzvarējušais Farress, J. Reišulis finišēja ar 40 un beļģis Saša Kūnens - ar 37 punktiem. K. Reišulis ar 25 punktiem ieņēma astoto vietu. Latvietim tas kļuva par pirmo pjedestālu MX2 klasē.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc desmit posmiem līderis ar 477 punktiem ir S. Kūnens, 445 punkti ir Farresam un 415 - vācietim Zimonam Lengenfelderam. Jānis un Kārlis Reišuļi ar attiecīgi 355 un 273 punktiem ieņem sesto un astoto vietu.
Pasaules čempionātā šosezon ir 20 posmi.