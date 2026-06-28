Kanādas futbolisti kompensācijas laikā izrauj ceļazīmi uz Pasaules kausa astotdaļfinālu
Kanādas vīriešu futbola izlase svētdien Inglvudā kā pirmā iekļuva Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfinālā, vienīgos vārtus gūstot mača kompensācijas laikā.
Kanāda ar 1:0 (0:0) uzvarēja DĀR izlasi. Vairāk vārtu gūšanas momentu bija Kanādas futbolistiem. Dereks Korniliass pēc brīvsitiena ar galvu raidīja bumbu vārtu vidū, taču vārtsargs Ronvens Viljamss atvairīja viņa sitienu.
44. minūtē Moisa Bombito pēc centrējuma ar galvu raidīto bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī uz vārtu līnijas atvairīja Obrijs Modiba. Pie viņa atlēkušo bumbu vārtu labajā stūrī raidīja Teidžons Buhanans, taču Viljamss atvairīja bumbu. 65. minūtē Tani Oluvaseji nokļuva vienatnē ar Viljamsu un sita bumbu vārtu labajā stūrī, taču Viljamss to atvairīja.
78. minūtē kanādietis Džonatans Deivids sita vārtu kreisajā augšējā stūri, taču arī ar šo sitienu Viljamss tika galā. Mača kompensācijas laika otrajā minūtē Viljamss tomēr bija bezspēcīgs. Pie viņa uz soda laukuma robežas atlēkušo bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī raidīja Stīvens Eustakio - 1:0 Kanādas labā. Astotdaļfinālā šī mača uzvarētāja tiksies ar Nīderlandi vai Maroku.
Dienvidāfrikas un Kanādas izlases līdz šim savā starpā bija tikušās tikai pārbaudes spēlē 2007. gadā. A apakšgrupā Dienvidāfrika palika otrajā vietā aiz Meksikas, kurai zaudēja ar 0:2, bet pārējos divos mačos spēlēja neizšķirti 1:1 ar Čehiju un ar 1:0 pārspēja Dienvidkoreju. Arī Kanāda bija otrā savā apakšgrupā, B grupā spēlējot neizšķirti 1:1 ar Bosniju un Hercegovinu, ar 6:0 sagraujot Kataru un ar 1:2 zaudējot Šveicei.
Vēl izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Vācija tiksies ar Paragvaju, Francija ar Zviedriju, Portugāle ar Horvātiju, Spānija ar Austriju, ASV ar Bosniju un Hercegovinu, Beļģija ar Senegālu, Brazīlija ar Japānu, Kotdivuāra ar Norvēģiju, Meksika ar Ekvadoru, Anglija ar Kongo DR, Argentīna ar Kaboverdi, Austrālija ar Ēģipti, Šveice ar Alžīriju, bet Kolumbija ar Ganu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.