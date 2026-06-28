Latvijas - Gruzijas spēle
Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā pārbaudes spēlē cieta zaudējumu mačā ar Gruzijas valstsvienību.
Gailītis pēc zaudējuma Gruzijai: Mača beigas nenospēlējām tā, kā gribējām
Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien pārbaudes mačā ar Gruziju beigās nenospēlēja tā, kā bija plānots, preses konferencē atzina valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis.
Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā pārbaudes spēlē ar 77:87 piekāpās Gruzijai. Gailītis secināja, ka mača sākumu komanda aizvadījusi viduvēju, un, lai gan rezultāts par to neliecināja, turpinājums izdevies labāks.
"Mača beigas nenospēlējām tā, kā gribējām. Viena no lietām, ko mēs apspriedām, bija, ka jāmācās uzvarēt spēles, bet šoreiz nemācējām to darīt. Pēdējās piecas minūtes tika pieņemti slikti lēmumi," teica Gailītis.
"Būtu negodīgi tiesāt tādu pusfabrikātu vasaras treniņu procesa vidū un ieslīgt dziļās detaļās, nezinot daudz lietu. Neteiktu, ka džeki necentās, varbūt kāds tikai pārāk piesargājās," par izlases gatavību pēc pirmās darba nedēļas teica Gailītis.
Lai gan rezultātu lielākoties veidoja īsā gala spēlētāji, Gailītim nebija pretenziju pret centra spēlētāju un spēka uzbrucēju sniegumu.
"Roberts Blumbergs šodien labi izskatījās, izpildīja savas lietas veiksmīgi. Šie garie spēlētāji mums nekad nav bijuši punktu mašīnas, bet viņi var palīdzēt mazajiem spēlētājiem. Man pret viņu sniegumu nav iebildumu," uzsvēra Gailītis.
Treneris neslēpa, ka no Artūra Žagara gaida vairāk, un viņam ar basketbolistu par to bijusi arī saruna. Saspēles vadītājs aizvadīja savu pirmo maču šovasar, jo spēlē Igaunijā nepiedalījās.
"Bija vairāk kļūdu, mazāk piespēļu, nebija ritma un komunikācijas. Neradījām neko no vides, kas mūsu talantam liktu izskatīties labi. Daļu no atbildes jāuzņemas galvenajiem spēlētājiem," secināja Gailītis.
Piektdien Tallinā Latvijas izlase pārbaudes spēlē ar 78:88 piekāpās Igaunijas valstsvienībai. Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piektdien izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandi un 6. jūlijā Rīgā uzņems Austriju.
"Kaut kādā ziņā Nīderlandei ar Igauniju varētu būt nelielas līdzības - viegls, aktīvs, enerģisks basketbols ar daudzām uzbrukumu kustībām. Gruzija šodien parādīja labu spiedienu uz bumbu. No mazajiem spēlētājiem viņiem ir izteikts līderis - Markiss Rīds. Nenospēlējām precīzi pret viņu, taču neveltījām daudz laika, lai gatavotos tieši pret viņu," stāstīja Gailītis.
Tikmēr izlases kapteinis Rihards Lomažs secināja, ka komanda spēlējusi viļņveidīgi, kas viņa un trenera ieskatā ir normāli šajā nometnes posmā.
"Vienmēr gribam uzvarēt, šodien tas nesanāca, bet mums galvenās spēles vēl ir priekšā. Noteikti pietrūkst kaut kur sapratnes, dažiem pietrūkst ritma, taču to var viegli atgūt treniņos. Līdz īstajām spēlēm vēl ir laiks, tāpēc nekas traģisks nav noticis," teica Lomažs.
"Neesam vēl pievērsušies šo pretinieku izpētei. Atpūtīsimies un tad sāksim gatavoties Nīderlandei un tikai tad - Austrijai. Cik atceros, nīderlandieši spēlē ātru un fizisku basketbolu, tā ir meistarīga komanda," atzina Lomažs.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai un Austrijai - pa vienai.