Latvijas basketbolisti pārbaudes mačā Rīgā atzīst Gruzijas pārākumu
Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā pārbaudes spēlē cieta zaudējumu mačā ar Gruzijas valstsvienību.
Latvija gruzīniem piekāpās ar 77:87 (17:29, 22:18, 17:18, 21:22).
Latvijas izlasē 18 punktus, pa piecām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm, kā arī sešas izprovocētas piezīmes pretiniekiem 29 minūtēs un 50 sekundēs laukumā sakrāja komandas kapteinis Rihards Lomažs. Pa 13 punktiem guva Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars.
Viesiem ar 23 gūtiem punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm, kā arī desmit izprovocētas piezīmes pretiniekiem sakrāja Markīzs Rīds, kurš realizēja 11 no 12 soda metieniem. Goga Bitadze sakrāja 17 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un septiņas izprovocētas piezīmes pretiniekiem, bet vēl trīs spēlētāji sakrāja 11-12 punktus.
Mājinieki trīspunktu metienus izpildīja ar 19,2% (5/26), bet viesi - ar 34,6% (9/26) precizitāti.
Spēli pēc pieciem Markīza Rīda un četriem Bekas Burjanadzes gūtiem punktiem viesi sāka ar 9:0.
Viesu izrāvienu trešajā minūtē ar bumbas triecienu grozā no augšas apturēja Roberts Blumbergs - 2:9, bet pēc Artūra Žagara trīspunktnieka, Artūra Strautiņa divpunktu metiena, Riharda Lomaža tālmetiena un divpunktu metiena mājinieki pirmoreiz spēlē izvirzījās vadībā - 12:9.
Pēc tam Gruzijas izlase veica 17:0 izrāvienu, sešus punktus ar soda metieniem šajā spēles nogrieznī gūstot Rīdam - 29:15 Gruzijas izlases labā.
Pēc Burjanadzes trīspunktu metiena viesi 13. minūtē panāca 18 punktu pārsvaru (37:19), taču latvieši līdz 19. minūtes sākumam pēc Lomaža tālmetiena rezultāta starpību samazināja līdz 37:42.
Trešajā ceturtdaļā rezultāta starpība pārsvarā svārstījās abpus desmit punktu atzīmes, bet pēdējo ceturtdaļu pēc sešiem Lomaža gūtiem punktiem, Blumberga bumbas trieciena grozā no augšas, Šteinberga realizēta viena no diviem soda metieniem un Toma Skujas četriem realizētiem soda metieniem Latvijas valstsvienība sāka ar 13:0 izrāvienu - 69:65.
Pēc tam jau Gruzijas izlase pēc Gogas Bitadzes bumbas trieciena grozā no augšas bija guvusi astoņus punktus pēc kārtas - 73:69, nosargājot vadību līdz spēles beigām.
No 16 izlases kandidātiem spēlē ar Gruzijas komandu nepiedalījās Kristaps Ķilps, Krišs Helmanis un Gunārs Grīnvalds.
Piektdien Tallinā Latvijas izlase pārbaudes spēlē ar 78:88 piekāpās Igaunijas valstsvienībai. Laukumā nedevās Artūrs Žagars, Rolands Šmits un Mārcis Šteinbergs.
Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piektdien izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandi un 6. jūlijā Rīgā uzņems Austriju.
Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai un Austrijai - pa vienai.
Gruzijas izlase PK kvalifikāciju sāka ar diviem zaudējumiem, savā laukumā ar 79:92 piekāpjoties Ukrainai un viesos ar 61:90 - Spānijai, bet pēc tam divreiz uzvarot Dānijas izlasi - viesos ar 89:71 un mājās ar 89:60.
A grupā Gruzija ar bilanci 2-2 atrodas trešajā vietā, taču jau ir nodrošinājusi vietu nākamajā kārtā. Līdere grupā ar četriem panākumiem četrās spēlēs ir Spānija.
Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Kristians Feierbergs ("Liepāja"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Krišs Helmanis (Novo Mesto "Krka", Slovēnija), Rolands Šmits (bez kluba), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ričards Aizpurs ("Stella Azzurra", Itālija), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Gunārs Grīnvalds (Madrides "Real", Spānija), Toms Skuja (bez kluba), Kristaps Ķilps ("VEF Rīga"), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija), Artūrs Žagars (bez kluba), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija).