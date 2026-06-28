Latvijas U-20 izlases basketbolistes pārbaudes mačā atzīst Spānijas pārākumu
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase svētdien Rīgā pirmajā no divām pārbaudes spēlēm zaudēja Spānijas vienaudzēm.
Latvietes zaudēja ar 57:80 (13:16, 17:21, 12:18, 15:25). Rezultatīvākā Latvijas izlasē ar 14 punktiem bija Marta Ploriņa, bet pa 12 punktiem guva Anna Liepiņa un Mila Luzgina, kuras kontā arī piecas atlēkušās bumbas, astoņas kļūdas un septiņas pretiniecēm izprovocētas piezīmes.
Pretiniecēm 17 punktus guva komandas kapteine Marta Alsina. Pirmdien komandas tiksies atkārtoti.
Pirmajās pārbaudes spēlēs latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74), un divreiz uzvarēja Ukrainas vienaudzes (64:54 un 82:77).
U-20 Eiropas čempionātu Latvijas komanda sāks B grupā Klaipēdā, sākot ar sestdienu, trīs dienu laikā spēļu secībā sacenšoties ar Zviedrijas, Vācijas un Ungārijas vienībām.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Sanija Brikmane ("Waterford", Īrija), Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska, Rūta Ricika, Patrīcija Drava (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova, Tamirise Simonova (abas - "Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Amanda Adamoviča ("Jaunatnes izlase"), Sindija Gabrāne ("Sigulda"/"Bertānu VBS"), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).