Latvijas U-17 futbolistiem Somijā graujoša uzvara pirmajā Baltijas kausa mačā
Latvijas U-17 vīriešu futbola izlase svētdien Somijā svinēja pārliecinošu uzvaru pirmajā Baltijas kausa spēlē.
No 2010. dzimšanas gada spēlētājiem komplektētā Latvijas U-17 izlase ar 5:1 (1:0) apspēlēja Lietuvu.
45. minūtē Miroslavs Mogiļevičs atklāja rezultātu, bet rezultatīva piespēle tika Zaharam Maliginam. 50. minūtē rezultāta starpību dubultoja Daņila Sļusarevs, bet 54. minūtē 3:0 panāca Loiks Mballa. 57. minūtē Lietuvas izlasei vienus vārus atspēlēja Gvids Valatkevičs - 1:3. 73. minūtē vārtus guva Maligins, kurš tūlīt pēc gūtajiem vārtiem tika nomainīts - 4:1. 88. minūtē vārtus guva pirms septiņām minūtēm laukumā nākušais Edvards Gross - 5:1.
Latvijas komanda otrdien Tammelā tiksies ar Igauniju, bet ceturtdien - ar mājiniekiem somiem. Galvenais treneris Andrejs Gluščuks sastāvā ir pulcējis desmit vietējo klubu spēlētājus, kā arī futbolistus no Beļģijas, Šveices un Spānijas.
Pērnajā U-17 Baltijas kausa turnīrā Igaunijā par uzvarētāju kļuva Latvija, kas ar 2:1 pārspēja Somiju, ar 4:2 - Igauniju un ar 5:4 - Lietuvu.
Februārī šī vecuma Latvijas jaunieši Rīgā piedalījās "Riga Cup" turnīrā, kur kļuva par pirmās vietas ieguvējiem. Pēcāk martā tika aizvadītas divas pārbaudes spēles izbraukumā ar Ziemeļmaķedoniju (1:2 un 2:0), bet maijā notika UEFA Attīstības turnīrs Somijā (0:4 ar Īriju, 2:1 ar Islandi un 2:2 ar Somiju, vēlāk uzvarot pēcspēles sitienu sērijā).
Kā ziņots, Latvijas izlase piedalīsies 2027. gada Eiropas U-17 meistarsacīkšu finālturnīra kvalifikācijas sacensībās, tomēr tās vieta finālturnīrā kā sacensību rīkotājai ir garantēta. Pirmās atlases kārtas sacensībās novembrī Horvātijā piedalīsies arī Beļģija un Kosova.
Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs nākamgad notiks Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.
Latvijas U-17 izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Kristers Purmalis (Briseles "Stockel", Beļģija), Hugo Viļķins ("DFS Alberts"), Ivans Ivanausks ("Tukums 2000");
aizsargi - Mihails Grigorjevs, Martins Cīrulis (abi - "Riga"), Kristaps Zvilna (Mārupes NSS), Edgars Aščuks ("Metta"), Marsels Papaurelis (RFS), Gustavs Maslinarskis ("JDFS Alberts");
pussargi - Iļja Harlamovs ("Daugavpils"), Daņila Sļusarevs, Adrians Kurakins, Davids Kurakins (visi - RFS), Miks Siliņš (Mārupes NSS), Olivers Jēkabs Ozoliņš (Liepājas Futbola skola), Andris Aizsilnieks, Roberts Vientiess (abi - "Metta"), Henrijs Deivids Andris Holtoms ("Lausanne-Sport", Šveice),
uzbrucēji - Edvards Gross ("Jelgava"), Loiks Mballa ("Koln", Vācija), Zahars Maligins ("Huesca", Spānija), Deniss Ignatjevs ("Super Nova"), Miroslavs Mogiļevičs (RFS).