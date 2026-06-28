Jānis Reišulis Portugālē izcīna otro vietu MX2 posma pirmajā braucienā, aiz sevis atstājot vācu konkurentu
Latvijas motosportists Jānis Mārtiņš Reišulis svētdien Portugālē pasaules čempionāta motokrosā devītajā posmā izcīnīja otro vietu MX2 klases pirmajā braucienā, bet Pauls Jonass prestižākajā MXGP klasē bija sestais.
Sacīkstes sākumā J. Reišulis bija aiz vadošajiem braucējiem un ātri nostiprinājās otrajā vietā. Piecas sekundes pirms latvieša finiša līniju šķērsoja spānis Gijems Farress, bet trīs sekundes aiz J. Reišuļa bija vācietis Simons Lengenfelders.
Kārlis Alberts Reišulis finišēja desmitajā pozīcijā. Kopvērtējuma līderis beļģis Saša Kūnens pēc neveiksmīga starta aizcīnījās līdz sestajai vietai.
MXGP klasē uzvaru svinēja Sašas Kūnena dvīņubrālis Lukass Kūnens, otrais finišēja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, bet trešais bija francūzis Romēns Fevrs. Aizvadot stabilu braucienu, Jonass bija sestais un labāko pieciniekam zaudēja 16 sekundes.
Vēlāk svētdien norisināsies abu klašu otrie braucieni - MX2 braucēji sacentīsies pēc plkst. 18 pēc Latvijas laika, bet MXGP klasē starts būs stundu vēlāk.