Latvijas sportists Valters Kreišs.
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Šodien 14:25
Kreišam otrā vieta kārtslēkšanas sacensībās Vācijā
Latvijas sportists Valters Kreišs sestdien Vācijā izcīnīja otro vietu starptautiskās sacensībās kārtslēkšanā, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Kreišs ar pirmajiem mēģinājumiem pārvarēja 5,50 un 5,60 metru augstumus, bet ar trešo - 5,70 metrus. Visi trīs mēģinājumi pārlēkt arī 5,82 metru augstumu šoreiz bija nesekmīgi.
Šo augstumu pārvarēja vācu kārtslēcējs Lita Kanda, kļūstot par uzvarētāju.
Savukārt Rūta Kate Lasmane vasaras sezonu sākusi ar līdzdalību "Meeting of Nivelles 2026" sacensībās Beļģijā. Jau pirmais latvietes lēciens - 13,30 metri - tā arī palika viņai kā tālākais (13,30 - 13,02 - 12,96 - 13,22 - x - x) un Lasmane ierindojās astotajā vietā. Ar 14,26 metru tālu lēcienu uzvarēja Beļģijas trīssoļlēcēja Ilona Masona.