Pēc neveiksmes Pasaules kausā no amata atkāpjas Skotijas izlases galvenais treneris
Skotijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Stīvs Klārks pēc valstsvienības nekvalificēšanās Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas spēlēm sestdien atkāpās no amata.
Skotijas futbolisti finālturnīru sāka ar uzvaru 1:0 pār Haiti, bet pēc tam zaudēja ar 0:1 Marokai un ar 0:3 Brazīlijai. Lai iekļūtu "play-off", vajadzēja labvēlīgus rezultātus turpmākajās spēlēs.
Klārks Skotijas izlases grožus pārņēma 2019. gadā un palīdzēja tai pirmo reizi kopš 1998. gada iekļūt Pasaules kausa finālturnīrā. Vēl maija beigās viņš ar Skotijas Futbola asociāciju pagarināja līgumu uz vēl četriem gadiem.
Klārka vadībā Skotijas izlase iekļuva 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas tai bija pirmais lielā mēroga turnīrs kopš 1998. gada Pasaules kausa izcīņas. Cīņā par vietu 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā skoti nepārvarēja kvalifikācijas "play-off" kārtu. 2024. gada Eiropas čempionātā Skotija nepārvarēja grupu turnīru.
Klārks karjeras laikā vadījis arī Skotijas vienību "Kilmarnock", kā arī Anglijas komandas "Reading" un Vestbromvičas "Albion", vienā mačā bijis arī pie Ņūkāslas "United" stūres.
Bijušais aizsargs Klārks lielāko daļu futbolista karjeras pavadīja Anglijas premjerlīgas klubā Londonas "Chelsea". Karjeras pirmajās sezonās viņš spēlēja "St Mirren" rindās.