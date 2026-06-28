Seska ekipāžai Akropoles rallija pēdējās dienas pirmajos divos ātrumposmos devītais rezultāts
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis svētdien Grieķijā pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas astotajā posmā - Akropoles rallijā - 14. un 15. ātrumposmā uzrādīja devīto rezultātu.
Ātrumposmu uzvarētājiem - "Hyundai" pilotiem francūzim Adrjēnam Furmo un beļģim Tjerī Nevilam - "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža zaudēja apmēram pusminūti.
Pēc 13 aizvadītiem ātrumposmiem kopvērtējumā latvieši bija 11. vietā. Līderim francūzim Sebastjēnam Ožjē ("Toyota") latvieši zaudē vairāk nekā septiņas minūtes.
Svētdien sacīkstes noslēgsies ar vēl diviem ātrumposmiem.
Pēc starta Grieķijā Sesks/Francis startēs vēl četros WRC posmos, kas norisināsies Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris).
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu, bet maija sākumā aizvadītajā Portugāles rallijā Latvijas ekipāža ierindojās devītajā pozīcijā.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.