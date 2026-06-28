"Liverpool" un Nīderlandes futbola izlases uzbrucējs Kodijs Gakpo.
Sporta zvaigznes
Šodien 09:10
Nīderlandes izlases zvaigzne Kodijs Gakpo Pasaules kausa laikā piedzīvojis smagu ģimenes traģēdiju
"Liverpool" un Nīderlandes futbola izlases uzbrucējs Kodijs Gakpo sociālajos tīklos dalījies ar traģisku ziņu – grūtniecības laikā miris viņa un partneres gaidītais dēls. Futbolists lūdzis ievērot ģimenes privātumu šajā smagajā laikā.
Par notikušo sestdien sociālajos tīklos paziņoja futbolista partnere, modele Noa van der Beja. Pāris oktobrī gaidīja pasaulē nākam savu otro bērnu.
"Ar salauztām sirdīm paziņojam, ka mūsu mazais dēliņš nomira grūtniecības laikā," rakstīja van der Beja, piebilstot, ka zēnam bija dots vārds Elija Rafaels Gakpo.
Savukārt Gakpo savā paziņojumā norādīja, ka šis ir ļoti smags laiks viņa ģimenei, un aicināja respektēt tās privātumu.
27 gadus vecais futbolists pašlaik kopā ar Nīderlandes izlasi piedalās Pasaules kausa finālturnīrā. Viņš devies sākumsastāvā visās trīs grupu turnīra spēlēs un mačā pret Zviedriju guva divus vārtus. Otrdien Nīderlandes izlase izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Maroku.